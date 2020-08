Groß Viegeln

Unter völlig anderen Vorzeichen als in den vergangenen 31 Jahren wurden im Corona-Jahr 2020 die Landesmeister im Dressurreiten von Mecklenburg-Vorpommern ermittelt. Die Meisterschaften, die als „Landesturnier“ am zweiten Wochenende im Juli auf dem Landgestüt Redefin vorgesehen waren, drohten nach der Verschiebung ganz auszufallen. Aber Holger Wulschner sprang ein und stellte seine Anlage in Groß Viegeln im Landkreis Rostock für die Dressurreiter zur Verfügung. So konnten die Meisterschaften am vergangenen Wochenende mit zwei statt bisher drei Wertungsprüfungen und abgetrennt von den Springmeisterschaften ausgetragen werden. Die Schirmherrin, Landtagspräsidentin Birgit Hesse, stattete dem Turnier einen persönlichen Besuch ab. Meistertitel gab es für Dresurreiterinnen und Reiter von 14 Jahren über Amateure über 40 Jahre bis hin zur S-Klasse.

Die Reiter die sich um den Meistertitel in der höchsten Leistungsklasse bewarben, hatten jeweils zwei internationale Dressuraufgaben zu reiten. Dabei wurde der 13-fache Landesmeister Ronald Lüders aus Ganschow (Mecklenburgische Seenplatte) seiner Favoritenrolle gerecht.

Auf Royal Rubiniro beendete er beide Prüfungen als klarer Sieger.

Die Medaillengewinner:

U16 Ponyreiter: 1. Larissa Bohnstedt ( RFV Plau am See) mit Constantini, 2. Julia-Charlotte Neumann (ZRFV Wusterhusen) mit Charlaya M, 3.Annelie Kühl ( RSG Wöpkendorf) mit Dingo;

U14 Children: 1. Laala Meta Segebard (ZFRV Wusterhusen) mit Patricia, 2. Shary Kiana Brünner ( RV Waterkant Kühlungsborn) mit Livia, 3. Lana Marie Külper ( RFV Schwanheide) mit Carneol;

U18 Junioren: 1. Caroline Lass ( RSG Wöpkendorf) mit Feliciano, 2. Carolina Romanowski (RFV Stülow) mit Donnerfee, 3. Juliane Scheibler (RV Rostocker Heide) mit Rosecco;

U25 Nachwuchsreiter: 1. Paulin Lutze ( RV Weitenhagen) mit Belcanto, 2. Anna Rindler (Greifswalder Akademischer RV) mit United Love

Ü40 Amateure: 1. Saskia Deutz (SV Robinson Fleesensee) mit Soyala, 2. Armin Spierling ( RSC Greifswalder Bodden Neuenkirchen) mit Rio Negro, 3. Gudrun Röpke (RFV Semlow) mit Alanja

Reiter der S-Klasse: 1. Ronald Lüders ( RV Güstrow) mit Royal Rubiniro, 2. S Libuse Mencke (RFV Gestüt Ganschow) mit Sandokan, 3. B Christina Thieme (RFV Landgestüt Redefin) mit Dozent

U18 Landes-Nachwuchschampionat: 1. Antonia Kurp (RV Rostocker Heide) mit Davinio, 2. Betty Bünning ( RSC Greifswalder Bodden Neuenkirchen) mit Bonaparte, 3. Stella Baranowski ( RSG Wöpkendorf) mit Goldkind

