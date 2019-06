Schwerin/Bad Doberan

Besser hätte sich der Doberaner FC den Schlussakkord in der Fußball-Landesliga West nicht vorstellen können. Mit 5:1 (3:0) fegten die Münsterstädter im letzten Saisonspiel den direkten Konkurrenten um den dritten Platz Dynamo Schwerin vom Feld. Damit sicherten sie sich den Bronzerang auf der Zielgeraden.

An der Tabellenspitze hingegen behauptete der SV Warnemünde mit einem klaren 7:0 (4:0) gegen den PSV Wismar die Führung und steigt in die Verbandsliga auf. Da half dem FC Schönberg als Zweiter auch ein 4:2 (2:0)-Erfolg bei der Vertretung des FC Mecklenburg Schwerin nicht mehr.

Am Ende entschieden die Warnemünder (74 Punkte) nur mit der besseren Tordifferenz von plus 80 Treffern die Meisterschaft für sich. Schönberg hatte „nur“ eine positive Differenz von 73 Toren.

DFC-Coach Ronny Susa freute sich über den Aufstieg der Warnemünder. „Glückwunsch und Respekt für die starke Saison. Wer am Ende so die Nerven behält, hat den Sprung in die Verbandsliga verdient“, meinte Susa.

Ähnliches empfand der Übungsleiter auch für sein Team. „Wir hatten uns sehr viel für dieses Spiel vorgenommen. Wir wollten Dritter und gleichzeitig bestes Auswärtsteam werden, und André Grenz wollte noch die 40-Tore-Marke knacken. Das haben wir alles geschafft. Das Ergebnis gegen Schwerin hätte sogar noch höher ausfallen können“, lobte der 38-Jährige.

Dabei hatte sich der sprichwörtliche Vater des Doberaner Aufschwungs vor dem Spiel noch über die zweiwöchige Pause aufgrund des Pokalwochenendes geärgert. Doch von fehlendem Spielrhythmus war beim DFC nichts zu merken. Vom Start weg dominierte die Susa-Elf das Geschehen in der Landeshauptstadt.

Den Torreigen eröffnete nach 14 Minuten Michael Küter, dessen Schuss aus mehr als 30 Metern im rechten oberen Torwinkel landete – Traumtor. Nach einem Eigentor von Schwerins Florian Hillmer (31.) schlug dann die Stunde von Torjäger André Grenz. Beim 3:0 stand er goldrichtig und markierte damit seinen 40. Saisontreffer. Schon vor dem Spiel lag er uneinholbar vor dem Schönberger Hannes Komoss (34) in der Torschützenliste in Front. Doch auch der Jubiläumstreffer reichte dem Doberaner nicht. Denn fast 15 Minuten nach der Halbzeit verwandelte der Sturmtank einen Handelfmeter zum 4:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Nach dem Anschlusstreffer durch Schwerins Fabian Franke (78.) stellte Jeppe Anton Lauenstein fünf Minuten später den Endstand her.

Bemerkenswert: Lauenstein, Grenz und Teamkollege Nino Dowe sind für das OZ-Auswahl-Spiel gegen den FC Hansa Rostock im Rahmen des Familientags am 22. Juni im Volksstadion nominiert. Abgestimmt werden kann unter dem unten angegebenen Link. Trainer der Auswahl ist Ronny Susa zusammen mit seinem Kollegen Tommy Bastian von Landesliga-Aufsteiger FSV Bentwisch.

Dass Susa gegen den großen FCH auf der Bank sitzt, ist auch das Resultat einer außergewöhnlichen Saison. „Wir haben eine richtig starke Entwicklung erlebt. Dass wir Qualität im Kader haben, wussten wir. Aber dass wir uns souveräner präsentieren und auch mal das Tempo des Spiels diktieren, hat mir besonders gut gefallen“, lobte Susa sein Team fast überschwänglich und gibt daher frühzeitig die Marschroute für die kommende Saison aus. „Wir wollen uns weiter verbessern, auch in der Tabelle.“Abstimmung zur OZ-Auswahl gegen den FC Hansa Rostock unter:leser-umfrage.de/oz/sportbuzzerauswahl

René Warning