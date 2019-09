Greifswald

Der Fußball-Landesligist FSV Blau-Weiß Greifswald unterlag in der zweiten Landespokalrunde dem Oberligisten Torgelower FC Greif mit 1:4. Pech für den FSV, denn die Greifswalder spielten gar nicht so schlecht, aber vor allem Pech für dessen Abwehrchef Marty Hackbusch, er musste schon in der 6. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Er hatte sich riesig auf das Spiel gefreut, hatte er doch in der Jugend bei den Torgelowern gespielt und sich einiges vorgenommen“, berichtet FSV-Trainer Andreas Reiter.

Der Greifswalder Coach lobt seine Mannschaft, die gegen den Favoriten aus Torgelow „in der Defensive sehr gut gespielt hat.“ Von daher seien vier Gegentore etwas zu viel. Und danach sah es in der ersten Halbzeit auch gar nicht aus. Die Gäste hatten das Spiel zwar überwiegend im Griff, doch auch die Greifswalder versteckten sich nicht. Den fehlenden Ballbesitz machten die Greifswalder durch gutes Stellungsspiel in der Abwehr wieder wett. „Bei besserer Chancenverwertung hätte es für uns durchaus besser aussehen können“, sagt Reiter.

„Wir haben Torgelow mehrere Male vor Probleme gestellt.“ So war es auch fast logisch, dass nach dem 0:2, einem eher fragwürdigen Strafstoß, die sofortige Antwort mit dem 1:2 durch Markus Büchner kam. Torgelow hatte dann in der Schlussphase doch die besseren Karten und gewann mit 4:1. „Ich bin dennoch zufrieden, wir haben ein gutes Spiel gemacht. An einem guten Tag wäre vielleicht sogar mehr für uns drin gewesen“, sagt Reiter. Blau-Weiß:Schulze – Langenstein, Sander, Ehlert, Büchner, Münchberg, Wenke (84. Nelson), Gust, Paulun, Hackbusch (6. Stüber), St. Reiter.Tore: 0:1 Mustapha (23.), 0:2 Ropiejko (62. FE), 1:2 Büchner (67.), 1:3 Korczynski (80. FE), 1:4 Zielinski (90.+3).

Von Ralf Edelstein