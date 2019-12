Polz/Bad Doberan

Das hatte sich der Doberaner FC zum Jahresabschluss sicher anders vorgestellt. Beim abstiegsbedrohten SV Blau Weiß Polz (11., 17 Punkte) unterlag das Team von Ronny Susa am Sonnabend überraschend 3:4 (1:1). Dabei bekam die Defensive der Münsterstädter den Polzer Stürmer Robert Wallbaum nicht in den Griff, der alle vier Tore für seine Mannschaft erzielte. Damit verpasste der DFC (3., 32) den Sprung auf Rang zwei. Den hat nach dem ersten Rückrundenspieltag der FSV Bentwisch (33) inne. Der Tabellennachbar nutzte den DFC-Ausrutscher allerdings nicht, um sich abzusetzen. Die Bentwischer patzten gestern beim Abstiegskandidaten SV Hafen (1:1). Unangefochtener Tabellenführer ist der FC Schönberg mit 45 Punkten.

DFC-Präsident Andreas Jahncke ordnete die Pleite zum Jahresende unaufgeregt ein. „Es war eine verdiente Niederlage. Wir sind mit unserer jungen Mannschaft auf kampfstarke Polzer getroffen. Ärgerlich war, dass wir die Führung aus der Hand gegeben haben. Aber es war dennoch ein guter Kick von beiden Teams“, sagte Jahncke.

Zunächst war es Lukas Prange, der den DFC mit 1:0 in Führung brachte (10.). Doch die Polzer drehten die Partie. Robert Wallbaum markierte zunächst den Ausgleich (29.) und brachte mit seinem zweiten und dritten Treffer (48., 59.) sein Team mit 3:1 in Front. Zwar markierte Chris Wölk noch den Anschlusstreffer zum 2:3 (78.), doch nur zwei Minuten später sorgte erneut Wallbaum für die Entscheidung. Der Treffer von DFC-Akteur Felix Engert in der Nachspielzeit kam für eine Aufholjagd zu spät.

Trotz des verpatzten Jahresabschlusses ist man beim DFC stolz auf die Errungenschaften 2019. „Wir können zufrieden sein. Es war ein super Jahr mit Platz drei in der vergangenen Saison und der starken Hinrunde in dieser Spielzeit. Wir haben dabei viele junge Spieler integriert. Darüberhinaus haben wir das Flutlicht erneuert, sind bald mit dem Vereinsheim fertig. Allen Unterstützern gilt ein riesiges Dankeschön“, betont Jahncke, dessen Team am 22. Februar gegen Dynamo Schwerin ins neue Jahr startet.

Von René Warning