1860 Stralsund zittert zum Abschluss nur kurz

Stralsund

Positiver Halbjahres-Abschluss für die Fußballer des TSV 1860 Stralsund: Der Landesligist gewann am Freitagabend gegen den SV Jahn Neuenkirchen mit 3:1 (1:0). Somit bleibt A-Junior Moritz Schumann in seinem zweiten Einsatz für die Männermannschaft zum zweiten Mal ungeschlagen. Der 18-Jährige debütierte in der Vorwoche gegen Malchin (2:0). Gegen Neuenkirchen spielte er erneut in der Innenverteidigung 90 Minuten lang durch. „Ich fühl mich pudelwohl. Deswegen kann es so weitergehen“, sagte Schumann nach Abpfiff grinsend.

Der Defensivmann agierte auf dem Kunstrasen am Paul-Greifzu-Stadion immer wieder mit Offensivdrang. „Ich brauche einen Schuss aus 18 Meter, ein Pfund“, soll er während der Partie zu seinen Mitspielern gesagt habe. Denn der TSV scheiterte in der ersten halben Stunde der Partie reihenweise vor dem Tor. So wollte Schumann selbst für die überfällige Führung der Hausherren sorgen, ein Abschluss blieb ihm aber verwehrt.

Stattdessen bugsierte Kevin Kutz den Ball über die Linie, nachdem ein Nachschuss nach Freistoß nur am Pfosten landete (39.). Der Dämpfer für Stralsund kam nur drei Minuten nach der Pause: Die 1860-Defensive störte den Neuenkirchener Ballführer nicht energisch genug, der auf Rico Becker durchsteckte. Der Stürmer verwandelte allein vor Steffen Granitza zum Ausgleich (48.).

Doch Stralsund blieb diesmal ruhig. Die zwei Siege zuletzt haben für das nötige Selbstvertrauen gesorgt. Simon Gurlt brachte Stralsund wieder auf die Siegerstraße. Diesmal war ein Schuss von der Strafraumgrenze platziert genug unten links im Eck (53.). Das 3:1 entstand aus einem Klärungsversuch am eigenen Sechzehner: Der Ball rollte die Seitenauslinie entlang, Daniel Hartz schaltete als Einziger auf Angriff, nahm sich das Spielgerät hinter der Mittellinie und legte quer auf Gurlt, der zum 3:1 einschob (81.). Kurz darauf jubelte der TSV erneut, weil der eingewechselte Paul Scholz einen Konter zum vermeintlichen 4:1 abschloss. Als sich alle bereits zum Anstoß versammelt hatten, entschied das Schiedsrichtergespann doch noch auf Abseits.

Jetzt gehen die Landesfußballer in die Winterpause bis Ende Februar. Einer will während der Wintervorbereitung auf jeden Fall angreifen. Youngster Moritz Schumann kündigt an: „Mein Anspruch ist ein Stammplatz! Was bei rauskommt, entscheidet letztlich der Trainer, aber ich geb‘ alles!“ Seine ersten beiden Spiele waren ergebnis- und leistungstechnisch schon vielversprechend.

Trainer Robin Baarhs zog zum Start der Winterpause ein erstes Fazit für die „Erste“ des TSV 1860.

Robin Baarhs, Sie stehen aktuell nicht in der anvisierten Top 4. Drückt das die Stimmung?

Baarhs: Ich bin erstmal froh, dass wir den Negativtrend gestoppt haben. Wir sind wieder auf dem guten Weg, unser Ziel zu erreichen.

Welche Erkenntnisse gibt es für Sie nach den ersten Monaten in der Landesliga?

Die Teams können auch alle Fußball spielen, sind aber nicht so fit, wie in der Verbandsliga. Dafür machen sie mehr über Leidenschaft und Kampf. Da haben wir noch unsere Probleme. Zudem müssen wir mehr Lösungen finden. Vor einem Jahr haben wir uns aufs Kontern beschränkt.

Gab es während der Pleitenserie im Herbst Zweifel im Trainerteam?

Man zweifelt nicht an sich selbst, sondern sucht eher Lösungen, wie man da wieder rauskommt. Ich bin froh, dass jetzt Winterpause ist. Das ist Zeit zum Durchschnaufen.

Von Niklas Kunkel