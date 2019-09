Rostock

Alles singt im Rostocker Ostseestadion. In der größten Sportarena des Landes findet am 22. Dezember, dem 4. Advent, ein großes Weihnachtssingen statt. Die Ostseestadion-Gesellschaft und das Volkstheater Rostock setzen die Idee um. Erwartet werden 4000 Zuschauer, die zu Akteuren werden sollen. Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch.

Die Idee, ein Singen in der Adventszeit zu veranstalten, haben die Rostocker von anderen Fußballvereinen adaptiert. Im Stadion An der Alten Försterei, wo Zweitligist 1. FC Union Berlin zu Hause ist, und beim Drittligisten 1. FC Magdeburg gehört das Weihnachtssingen zur Tradition.

„Wir fanden die Idee sehr gut. Es ist ein Angebot, das sich an ein breites Publikum, nicht nur an Fußballbegeisterte richtet“, sagt Oliver Schubert, der für die Veranstaltung im Ostseestadion mitverantwortlich ist.

Die Gäste werden auf der Westtribüne der Arena sitzen. Im Stadioninnenraum wird eine Bühne aufgebaut, auf der die Singakademie, der Kinderchor der Singakademie sowie der Opernchor des Volkstheaters Rostock singen werden. Die Macher werden für weihnachtliches Ambiente sorgen. „Es gibt Glühwein und Gebäck. Jeder bekommt eine elektrische Kerze“, sagt Schubert. Alle Gäste des Weihnachtssingens bekommen zudem ein Textbuch. Auf der Videowand des Stadion werden die Liedtexte eingeblendet.

Auch wenn der FC Hansa Rostock direkt nichts mit dem Weihnachtssingen zu tun hat: eine Chance, dass einige Spieler dabei sein werden, besteht dennoch. „Wir wissen aktuell noch nicht, an welchem Tag des vierten Adventswochenendes der FC Hansa bei Viktoria Köln spielen wird. Wenn es passt, wird es sicher ein paar Profis geben, die dabei sein wollen“, erklärt Oliver Schuber. Die Veranstalter versuchen außerdem, Athleten aus verschiedenen Rostocker Sportvereinen auf die Bühne zu holen. Gute Gespräche gibt es derzeit mit den Handballern des HC Empor Rostock und den Basketballern der Rostock Seawolves.

Die Veranstaltung wird um 17.30 Uhr beginnen und circa eine Stunde dauern.

Karten gibt es zum Preis von 12 Euro (Kinder 6 Euro) in allen OZ-Geschäftsstellen. Ein Teil des Erlöses wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Von Christian Lüsch