Binz

Das Beachvolleyball-Turnier zur Landesmeisterschaft von MV am Strand von Binz bot an zwei Tagen wieder spannende Ballwechsel der über 200 Aktiven. Am Ende jubelten – wie immer bis dato – zwei bekannte Gesichter. Die amtierenden Landesmeister Toni Schneider und Daniel Sprenger waren im heimischen Sand das vierte Mal in Folge nicht zu stoppen. Mit einem 2:0 im Finale gegen die Rostocker Jörg Rübensam und Jonas Hessling setzten der Binzer und der Stralsunder sich erneut die Krone auf. Wenn sie gemeinsam antraten, gingen sie bisher immer als Sieger vom Feld. Im gesamten Turnier hatte das an Position 1 gesetzte Duo nur einen Satz abgeben müssen. „ Binz liegt uns einfach“, erklärte Daniel Sprenger schlicht.

Trotz FavoritenrolleRespekt vor Finalgegner

Das Finalduell waren Sprenger/ Schneider trotz ihrer Favoritenrolle nicht zu selbstsicher angegangen: „Die beiden waren jahrelang unsere Trainingspartner und da haben wir eher selten gewonnen“, erzählte Schneider noch vor dem Endspiel. „Im Finale mussten wir noch mal alles abrufen. Wir kennen uns in- und auswendig“, sagte Sprenger. Knapp war es aber nur für eine kurze Zeit im zweiten Satz. Ansonsten dominierten die beiden Spieler, die inzwischen für den SSC Palmberg Schwerin im Sand stehen, durch sichere Annahmen und clevere Spielzüge.

Langeweile kommt bei den „Serientätern“ aber nicht auf. Vor zwei Jahren schlugen sie beispielsweise im Finale das neuseeländische Nationalteam. „Das war keine Langeweile“, beteuert Schneider. Zudem wollen sie ihren Landesmeistertitel verteidigen. „Dazu dürfen wir uns keinen Ausrutscher erlauben“, gibt Sprenger angriffslustig vor.

Madleen Piest feiertgrößten Erfolg auf Rügen

Bei den Frauen gab es hingegen eine kleine Überraschung. Die Dauergäste auf der MV-Tour Jennifer Scharmacher und Sophie Colditz (RPB Berlin) verloren ihr Halbfinale. Dafür überraschten Madleen Piest von den Stralsunder Wildcats und Annika Frankenberger (VCO Berlin) positiv. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir im Finale stehen“, erzählt Piest, die ihr Lächeln trotz der Endspielniederlage gar nicht mehr aus dem Gesicht bekam. „Gerade gestern in der Vorrunde gab es zwei Spiele, nach denen wir sehr gezweifelt haben“, beschreibt Piest die Reise ins Finale. Bis dahin musste sie mit ihrer Partnerin häufig Come-Back-Qualitäten beweisen. In vielen Spielen ging es über drei Sätze – sie hatten bereits Matchbälle gegen sich. Am Ende steht für die beiden aber ihr größter Erfolg in Binz.

Die ganz große Überraschung blieb aus. Im Finale war das zweite Top-Duo aus Berlin zu stark. Sophie Apel (RPB) und Stefanie Kelm (Beachsport) gewannen souverän mit 2:0. „Ich bin mit Knieproblemen angereist und habe mir deshalb nichts ausgerechnet“, zeigt sich Kelm ververwundert. Apel erwidert achselzuckend: „Absagen brauchten wir nicht. Wir wollten es auf jeden Fall probieren.“ Und das sollte sich lohnen. Nach dem Sieg über Colditz/ Scharmacher hatten sie im Finale keine Probleme gegen das Stralsund/Berlin-Duo.

Die Gewinner lobten einhellig die Organisation. Stefanie Kelm: „Wir waren 2018 das erste Mal hier und wollten unbedingt wiederkommen. Sowohl das Turnier als auch der Ort sind so schön!“ Das Binzer Urgestein Schneider gibt ihr Recht: „Die Atmosphäre hier ist einfach besonders. Man merkt, dass alle Bock haben, hier zu spielen.“

Weitere Stralsunderverpassen das Podest

Die Top-Gesetzte Anne Krohn ließ es mit ihrer Partnerin Michelle Alex aus Hamburg ruhig angehen, beendete das Turnier aber trotzdem auf dem neunten Platz. Die amtierenden Landesmeisterinnen Franziska Kühn und Josephine Antrack mussten sich am Ende mit Platz 13 begnügen. Das beste Duo vom Verbandsligisten Stralsunder VV waren erneut Ray Gonschorek und Tom Stübe. Die beiden hatten in der Vorrunde noch etwas Glück, schafften aber den Sprung in den A-Cup. Hier war für sie erst im Double-Out-Modus auf Platz 13 Schluss.

Die gebürtige Stralsunderin Rosalie Nimz wurde mit Partnerin Esther Schwarz Vierte.

Niklas Kunkel