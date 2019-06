Rostock

Der Plan der Trainer Ronny Susa und Tommy Bastian und ihrer 21 Spieler ging am Sonnabend nicht ganz auf. Das Team spielte gegen den FC Hansa Rostock und hatte sich vorgenommen, den Drittligisten beim seinem Test für die bevorstehende Saison ein bisschen mehr zu ärgern. Doch die Profis gaben sich keine Blöße. Sie gewannen das unterhaltsame und abwechslungsreiche Duell mit 10:2 (5:0).

„Insgeheim hatten wir auf ein bisschen mehr gehofft. Aber es war wohl das Maximale, das wir mit dieser neu formierten und nicht eingespielten Mannschaft erreichen konnten“, ordnete Bastian, eigentlich Coach von Landesliga-Aufsteiger FSV Bentwisch, das Ergebnis ein.

Für die Hanseaten war es nach einer langen anstrengenden Trainingswoche und dem Spiel gegen die LSG Elmenhorst am Freitagabend, den sie mit 16:0 gewonnen hatten.

„Das war ein guter Test, bei dem wir viel probieren konnten. Ich bin sehr glücklich, dass ich nach fünf Monaten Pause wieder spielen konnte und getroffen habe“, erzählte Marco Königs. Der Hansa-Stürmer kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz und erzielte drei Treffer. „Das ich den Elfmeter schießen durfte, war ein Geschenk der Mannschaft an mich“, freute sich Königs

Den Kader der OZ-Sportbuzzer-Mannschaft hatten die OZ-Leser und die Nutzer des Online-Portals Sportbuzzer bestimmt. Tausende beteiligten sich an einer Wahl. Nominiert waren mehr als 50 Spieler aus Oberliga-, Verbandsliga- und Landesligamannschaften Mecklenburg-Vorpommerns. Die 22 mit den meisten Stimmen waren am Sonnabend beim Duell mit dem FCH dabei.

Für Leon Höhndorf war es trotz der Niederlage ein besonderer Tag. „Es hat großen Spaß gemacht, sich mal mit den Profis zu messen. Das ist ganz anderes Tempo und Niveau, als ich es kenne“, meinte der 22-Jährige, . Gegen Hansa zeigte der Stürmer, was er draufhat und überwand in der 2. Halbzeit Neuzugang Ben Alexander Voll im Hansa-Tor gleich zweimal. „Es ist schön, dass ich gegen die Profis zwei Dinger machen konnte“, sagte der Polizei-Azubi, der sogar den dritten Treffer auf dem Fuß hatte. „Schade. Statt gleich abzuziehen, habe ich den Ball noch angenommen“, haderte Höhndorf ein bisschen mit sich. In der zurückliegenden Landesliga-Saison war er mit 26 Treffern der Beste beim SV Hafen Rostock und in seiner Liga ganz weit oben mit dabei.

Sowohl für die Hanseaten als auch für die OZ-Auswahl kamen mehr als 20 Spieler zum Einsatz. „Ein tolles Erlebnis. Dafür hat sich die Anreise von der Insel Rügen gelohnt“, meinte Felix Essner vom VfL Bergen. Er war kurzfristig ins Team der Freizeitkicker nachgerückt, nachdem da ein anderer Spieler absagen musste.

Während die Amateure nach dem Schlusspfiff noch lange auf dem Platz blieben, Erinnerungsfotos schossen und mit Freunden und Familienangehörigen plauderten, waren die Hanseaten schnell verschwunden. „Die erste Woche war hart. Ich bin froh, wenn ich am Sonntag auf dem Sofa liegen und mich ein bisschen ausstrecken kann“, meinte Rückkehrer Marco Königs. Beim FCH geht es am Montag mit dem Training weiter. Am Mittwoch ist das Team von Trainer Jens Härtel bei Oberliga-Absteiger Malchower SV zu Gast.

FC Hansa Rostock: Sebald (46. Voll) - Ahlschwede (46. Butzen), Sonnenberg (46. Staight), Riedel (46.Reinthaler), Rieble (46.Neidhart) - Engelhardt (46. Bülow), Öztürk (46. Hildebrandt), Pepic (46. Ramaj)) - Wiese (46. Opoku), Biankadi (46. Vollmann), Breier (46. Königs).

OZ-Sportbuzzer-Auswahl: A. Möller (46. Schröder) - Winkler (46. Sibrins), Rosenkranz (46. Grahl), Liedtke (46. Bode), Mietzelfeld (64. Rosenkranz) - Lauenstein (46. Krötsching), Pett (46. Laudan), Koop (46. Essner) - Rambow (46. Grube), Rohde (46. Höhndorf), Grenz (46. Ahrens).

Tore: 1:0, 2:0 Engelhardt (14., 19.), 3:0, 4:0, 5:0 Breier (29., 31., 33.), 6:0 Königs (52./FE)., 6:1 Höhndorf (60.), 7:1 Königs (62.), 8:1 Bülow (76.), 9:1 Königs (78.). 9:2 Höhndorf (86.), 10:2 Ramaj (90.).

Schiedsrichter: Sebastian Buchmann ( Rostock). Zuschauer: 1500. Gelbe Karten: – / Rosenkranz.

Christian Lüsch