Stralsund

Anne Krohn hat ihr starkes Vorjahres-Ergebnis beim Finale der Deutschen Beachvolleyballmeisterschaften eindrucksvoll bestätigt. Mit Partnerin Anna Behlen kämpfte sich die Stralsunderin in Timmendorfer Strand bis ins Achtelfinale. Dort mussten sich Krohn/ Behlen, die an Platz elf gesetzt waren, dem deutschen Nationalteam Sandra Ittlinger/ Chantal Laboureur in zwei knappen Sätzen geschlagen geben (20:22, 18:21) – Platz fünf. Neue deutsche Champions sind die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude.

Vor einem Jahr hatte sich Krohn erstmals in ihrer Karriere für das Finalturnier der nationalen Strandserie qualifiziert und mit der damaligen Partnerin Anika Krebs überraschend den fünften Platz geholt. Im Interview spricht die 35-Jährige über das Erreichte in diesem Jahr und Lieblingsgegnerinnen.

Im vergangenen Jahr bezeichneten Sie den fünften Platz in Timmendorf als „total verrückt“. Welche Überschrift würden Sie dem Abschluss dieser Saison geben?

Das Zitat könnte man wieder so verwenden. Das war ein grandioses Saisonende! Wir hatten vorher keine Erwartungen, deshalb sind wir mit dem fünften Platz mehr als zufrieden. Für mich ist es einfach immer noch total cool, die Deutsche Meisterschaft spielen zu können.

Sie und Anna Behlen lieferten dem Duo Laboureur/ Ittlinger im Viertelfinale einen engen Kampf. Überwog die Enttäuschung über den knapp verpatzten Einzug ins Halbfinale oder der Stolz auf die eigene Leistung gegen die Nummer 30 der Welt?

Auf jeden Fall überwiegt die Freude über das Erreichte. Natürlich war das Aus schade, weil es so knapp war. Wenn dann auch noch – wie in diesem Spiel – ein Netzroller das Spiel entscheidet, ist es das blödeste Ende, das man haben kann. Aber wir haben alles reingehauen, haben uns gegen ein Nationalteam gar nicht schlecht angestellt.

Und das, obwohl Sie und Anna Behlen nie gemeinsam trainiert hatten.

Wir haben uns immer alles während der Turniere selbst erarbeitet. Und dafür ist es überragend, dass wir gegen Ittlinger/ Laboureur so stark vom Feld gegangen sind. Das ist schon krass!

Die Wahl Ihrer Partnerin war also ein Volltreffer!

Definitiv. Anna hatte mich im vergangenen Herbst gefragt. Das war ein Fünf-Sterne-Angebot! Ich hatte mir dennoch zwei, drei Wochen Zeit gelassen mit der Antwort. Denn ich war nach meiner Timmendorf-Premiere auf dem Stand, gar nicht mehr die Tour spielen zu wollen. Im Nachhinein betrachtet: Alles richtig gemacht.

Wenn Sie auf die Strandsaison zurückblicken, ist es mit dem Sieg in Zinnowitz sicherlich nicht schwer, das Highlight 2019 herauszustellen...

Das stimmt. In Zinnowitz ist der Knoten geplatzt.

Mit welchem Meisterschaftsstopps waren Sie dagegen nicht zufrieden?

Ach, immer da wo wir Neunter geworden sind. Zwar bin ich danach immer unzufrieden nach Hause gefahren, aber Anna und ich haben aus diesen Erfahrungen gelernt. Und wenn’s immer nur gut läuft, ist es auch komisch. (lacht)

Gegen welches Team spielen Sie besonders gern?

Oh, da gibt es einige. Gegen die Overländer-Zwillinge habe ich eigentlich immer einen Plan, wie man sie knacken kann. Aber auch das bringt dir keine vollkommene Sicherheit. Im Halbfinale in Dresden war ich gegen die beiden ein Totalausfall. Ich spiele aber auch gern gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger oder Nina Interwies und Larissa Claaßen.

Beide Duos haben euch jeweils zweimal aus einem Turnier gekegelt.

Ja, ausgerechnet (lacht). Beide Teams sind gute Freunde, wir stehen uns sehr nahe. Christine und Sandra sind beispielsweise unsere Einspielpartner vor den Wettkämpfen. Nina und Larissa sind im Prinzip Vereinskollegen, starten auch für beach me. In den Spielen gegen die Vier hatten wir immer das Pech, dass wir nicht unsere beste Leistung abgerufen hatten. Normalerweise sehe ich uns gleichstark.

Wird das Duo Krohn/ Behlen auch 2020 wieder im Sand aufschlagen?

Ich weiß noch nicht, ob es weitergeht. Darüber haben Anna und ich noch nicht ein Wort verloren. Wir lassen es erst einmal sacken. Ich habe nach wie vor Bock auf diesen Sport. Es sind immer Mega-Events und eine coole Zeit. Das würde ich schon bitterböse vermissen. Andererseits ist der Aufwand sehr hoch. Da steht das Privatleben an Wochenende oft hinten an.

Ihr wart an neun Wochenenden im Sommer von Freitag bis Sonntag in ganz Deutschland unterwegs. Wie hoch sind die Ausgaben für’s Hobby?

Man muss mit rund 2500 Euro rechnen. Glücklicherweise haben unser Verein beach me und unser Sponsor Hafenkater die Kosten für Kleidung, Fahrt, Unterbringung und Meldegebühren gedeckt.

Von Horst Schreiber