Rostock

Der Aufsichtsrat von Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den Weg für die Verstärkung des Profi-Kaders freigemacht. Nach OZ-Informationen wurde bei der Sitzung des Kontrollgremiums am Donnerstag entschieden, dass der Lizenzspieler-Etat um 500 000 Euro aufgestockt werden darf. Das Geld stammt aus dem Transfer von Merveille Biankadi, der im Juli vom FC Hansa zum 1.FC Heidenheim in die 2. Bundesliga transferiert worden war. Die Heidenheimer überwiesen Hansa für Biankadis vorzeitige Vertragsauflösung 750 000 Euro, von denen Hansa-Sportdirektor Martin Pieckenhagen nun zwei Drittel in die Verstärkung des Profi-Kaders investieren darf. „Dass wir Verstärkung brauchen, ist selbstredend. Wir sind auf der Suche“, hatte Pieckenhagen schon vor der Zusammenkunft des Aufsichtsrates erklärt. Nun hat der 47-Jährige endlich neuen Handlungsspielraum. Bis zum 2. September kann der FCH Spieler verpflichten, die bei anderen Profiklubs unter Vertrag stehen.

Ob die zum Jahresende auslaufenden Verträge mit Vorstandschef Robert Marien, Finanzvorstand Christian Hüneburg und Sportchef Pieckenhagen verlängert werden, steht noch nicht fest. Aufsichtsratschef Günter Fett erklärte am Freitag, dass die Entscheidung darüber Mitte September fallen werde.

Von Christian Lüsch