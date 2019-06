Binz

Das war gleich in doppelter Hinsicht ein Abschied nach Maß. Axel Böhme erzielte in seinem letzten Spiel für den Fußball-Kreisoberligisten 1. FC Binz fünf Tore und bereitete ein weiteres vor. Durch die Tore von Böhme verabschiedet sich der 1. FC mit einem 7:4-Heimsieg gegen die BSG ScanHaus Marlow vorerst vom eigenständigen Auftritt in der Kreisoberliga. In der kommenden Saison treten die Kicker aus dem Ostseebad mit der SG Empor Sassnitz in einer Spielgemeinschaft an.

„Es war nicht geplant, dass die Mannschaft mir unbedingt ein Tor vorlegen wollte. Die Hauptsache war erstmal, dass wir gewinnen und das haben wir geschafft“, erklärte ein erschöpfter Böhme, nachdem er zuvor noch einmal 90 Minuten alles für sein Team gegeben hatte. Mit fünf Treffern und einer Vorlage schoss er die Marlower fast im Alleingang ab. Das lag auch an tatkräftiger Hilfe des Gegners. Bei seinem ersten Tor in der 5. Minute konnte der Stürmer unbedrängt einschießen, den zweiten Treffer erzielte der kleingewachsene Böhme sogar per Kopf (10.). Sein drittes Tor (36.) und das zwischenzeitliche 3:0 durch Eric Scheel (26.) sorgten aber nicht für klare Verhältnisse zur Halbzeit. Die Binzer Abwehr leistete sich unachtsame Momente und so ging es mit 4:3 in die Halbzeit. Für die Gäste trafen Marvin Steinort (34., 45.) und Sven Mühring (35.).

Mit seinen Toren vier und fünf (59., 65.) machte Böhme nach dem Seitenwechsel aber früh den Deckel drauf. Robert Heyden, Kapitän der Binzer, musste zwar in der 70. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, die Gäste konnten das aber nur noch zum 4:6 durch Lucas Lamp nutzen (76.). Bilal Mimoun sorgte in der Nachspielzeit für den 7:5-Endstand.

Es war ein versöhnliches Ende der Spielzeit für den 1. FC Binz. „Im Endeffekt haben wir es fast immer hingekriegt, mit elf Mann auf dem Platz zu stehen. Das war nach den vielen Abgängen nicht sicher“, meinte Böhme, der nach dem Spiel emotional verabschiedet wurde. Der 35-Jährige hatte 1994 erstmals seine Fußballschuhe in Binz geschnürt. Nach Zwischenstationen beim VfL Bergen und in Baabe kehrte er 2009 zurück und spielte die letzten zehn Jahre seiner Laufbahn wieder in gelb und schwarz.

„Ich werde mich berufstechnisch verändern und man soll ja schließlich aufhören, wenn es am schönsten ist“, erklärt er seinen Abgang. Für seine Mannschaft sieht er eine gute Zukunft in der Spielgemeinschaft: „Das ist wirklich eine super Sache. Es macht für beide Vereine viel Sinn, das so zu machen.“

Niklas Kunkel