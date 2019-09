Baabe

„Wir haben vorher ordentlich trainiert, aber es hilft nichts“, stöhnte Uwe Döring nachdem er mit Ingolf Störzel den Zielbogen im Baaber Stadion passiert hatte. Das Duo kam am Sonnabend platt aber mit Lächeln im Gesicht von der 10-Kilometer-Runde des 13. Baaber Heidelauf. „Der härteste Abschnitt geht durch den Wald“, meint Störzel. Nach 1:01:15 Stunde hatte der 60-Jährige den „Zehner“ hinter sich gebracht und wurde so Zweiter in der M 60. „Ich wollte unter einer Stunde bleiben“, verriet Störzel und sagt mit Blick zu Uwe Döring: „Der jüngere von uns war ein bisschen schneller.“ Doch auch Döring (56) blieb mit 57:04 Minuten (4. M 55) vier Sekunden über den eigenen Erwartungen. „Das war ein Heidelauf ohne Heimvorteil“, lachten die beiden Baaber.

Für die einheimischen Döring und Störzel ist der Heidelauf eine feste Größe in ihrem Hobby-Laufkalender. Die Strecke vor der eigenen Haustür, die aus dem Stadion, in den Wald, über die Promenade und wieder zurück entlangführt, genießen die Freizeitsportler. „Man hat den Blick für die Landschaft“, versichert Döring. Störzel freute sich über den Abschnitt auf der Promenade: „Es macht schon etwas her, wenn man die Urlauber, die dort spazieren gehen, überholt.“

An den Urlauber fegten Frank Le Boeuf und Achmed Jusuff förmlich vorbei. Der Kessiner und der Stralsunder machten den Sieg über 10 Kilometer unter sich aus. „Nach dem Start konnten wir uns schnell absetzten und ein gutes Tempo anlaufen“, sagte Sieger Le Boeuf (36:00 Minuten), der trotz zügigen Tempos noch Luft für einen Plausch mit dem Kontrahenten hatte. „Sehr lustig war, dass wir uns nach ein paar Worten auf der Strecke gegenseitig wiedererkannt haben, weil wir beide bereits in der gleichen Konstellation in Binz erfolgreich an der Spitze gelaufen waren.“

Ab Mitte der zweiten Runde musste Jusuff abreißen lassen, Le Boeuf behielt sein Tempo bei und sparte sogar noch Kräfte. „Ich habe mein Tempo auf den letzten Kilometern nicht weiter verschärft, für den Fall, dass mein Verfolger noch einmal einen Angriff gestartet hätte und ich so noch ein wenig Kraft zum gegenhalten gehabt hätte“, erklärte der Sieger, der vor Laufstart aufgrund der Anreise aus Greifswald per Rennrad schon 60 Kilometer in den Beinen hatte. Jusuff griff nicht mehr an und war 1:12 Minuten nach Le Boeuf im Ziel, war damit schnellster der M 20. Die schnellste Frau über 10 Kilometer, Jana Exner (SV Turbine Neubrandenburg, 44:54) kam knapp neun Minuten nach Le Boeuf im Stadion an.

„Ich finde, der Heidelauf ist durch den Wechsel von Asphalt, Waldwegen und der Promenadenstrecke sehr abwechslungsreich zu laufen und macht mir deshalb mehr Spaß als die Kilometer nur auf einer geraden Straße abzuspulen“, so lautete das Fazit von Le Boeuf, bevor es für den Triathlet mit dem Rennrad zurück nach Greifswald ging.

Dem schlossen sich Störzel und Döring an. „Das Rennen ist für Jedermann. Daher ist es schade, wenn sich Leute das nicht zutrauen“, meint Störzel. Döring ergänzt: „Alle, die hier früh aufstehen und losrennen, sind zu bewundern.“ Beide Teilnehmer hoffen auf stetig wachsenden Zuspruch beim Heidelauf.

Über den freute sich Uta Donner vom Organisator Laufteam Rügen. „Wir hatten mit 274 Startern einen Teilnehmerrekord. Toll!“ Die meisten Starter versuchten sich an dem langen Kanten über 15 Kilometer. Den gewannen Uwe Kleinschmidt (TC Fiko Rostock, 54:49) und Katrin Bemowski (HSG Uni Greifswald, 1:01:42). Der Sieg über 6 Kilometer ging an das Rügener Talent Finja Ehrhardt (Laufteam Rügen, 25:15) und Routinier Peter Heydemann ( TSV Binz, 23:03). Bei den Jüngsten wetzten Mia Parge ( Gnoiener SV, 8:30) und Birk Bült ( SC Neubrandenburg, 7:33) die 2 Kilometer am schnellsten.

Von Horst Schreiber und Fiete Ehrhardt