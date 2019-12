Bergen gegen Baabe: Irres Derby ohne Sieger

Bergen

Dieses Inselduell wird so schnell keiner vergessen. In 111 von Emotionen getragenen Minuten trennte sich der VfL Bergen in einem verrückten Spiel vom SV Blau-Weiß Baabe mit 3:3 (1:2). Aufgrund von insgesamt vier Platzverweisen standen sich am Ende nur noch zehn Bergener und acht Baaber Spieler gegenüber. Zwei Tore fielen in der achtminütigen Nachspielzeit.

Direkt nach dem Abpfiff am Sonntag war die hitzige Stimmung aber wieder abgekühlt, denn keiner wusste so richtig, wie das Ergebnis zu bewerten war. „Am Ende waren wir glücklich, dass es vorbei war aber irgendwie auch enttäuscht“, fasste Baabes Trainer Robert Fröhlich die emotionale Achterbahnfahrt zusammen. Auch sein Gegenüber Martin Handschug wollte sich nicht festlegen, ob sein Team nach leidenschaftlicher Aufholjagd einen Punkt ergattert oder zwei liegengelassen hat. „Auf jeden Fall ist es ein verdienter Punkt“, drückte es der Bergener diplomatisch aus.

Kartenflut auf beiden Seiten

Ungewollt in den Mittelpunkt rückte das Schiedsrichtergespann, dass von den Beteiligten oftmals heftig für seine Entscheidungen kritisiert wurde. Tom Kruse zückte zehn Mal den gelben, drei Mal den gelb-roten und ein Mal den roten Karton. „Die Verwarnungen waren zwingend notwendig“, meinte Kruse nach der Partie. Das Gespann bemerkte direkt zu Beginn, dass die Spieler in den Derbymodus schalteten. „Es bestand sehr hoher Redebedarf auf beiden Seiten. Das war sehr schade, denn vor dem Spiel kamen beide Mannschaften gut miteinander aus und auch nach Spielende waren die Emotionen sofort verflogen“, berichtete Assistent Christoph Lissner.

Fünf Tore nach Standards

Viele kleine aber auch härtere Fouls ließen nur selten spielerische Mittel zu. Da verwundert es kaum, dass sich die zahlreichen Standards die gefährlichsten Waffen beider Mannschaften entwickelten. Fünf der sechs Tore fielen nach ruhenden Bällen. Das 1:0 für Baabe erzielte Marcel Gebhardt, der seinen Fuß in eine Kopfballablage hineinhielt und so aus rund sieben Metern traf (13.). Beim 2:0 stand Florian Fründt nach Freistoß aus dem Halbfeld goldrichtig (30.). Der VfL war bedient! „Wir finden gegen Baabe nie in unser Spiel. Stattdessen lassen wir uns von hohen und weiten Bällen anstecken“, haderte Handschug.

Vor der Pause schöpften die Hausherren neue Hoffnung. Christian Stolt traf aus der Drehung aus Nahdistanz zum Anschluss (39.). Auch hier war ein Standard vorausgegangen.

„Bis zur Halbzeit war das Spiel ausgeglichen“, meinte Fröhlich. Danach wurde es vogelwild. Erst musste David Giesche den Platz verlassen, weil ihm ein Baaber Pass in die Tiefe an die Hand sprang. Der Verteidiger konnte sich nur schwer einkriegen nach seiner Feldverbannung. Seiner Meinung nach war keine Hand im Spiel. „Das war mein Oberschenkel. Ich würde es zugeben, wenn es wirklich Hand gewesen wäre“, beteuerte Giesche während er die restliche Partie von Rand aus verfolgte. Die Unparteiischen sahen das anders: „Der Schiedsrichter sieht die Situation frontal und ich habe auch aus seitlicher Perspektive ein Handspiel erkannt“, meinte Assistent Lissner.

Mit der Überzahl konnte Baabe aber nichts anfangen. Es drängte nur der VfL auf den Ausgleich. Die Gäste schafften keine Entlastungsangriffe.

Gleichzahl herrschte wieder ab der 65. Minute, weil der vorbelasteten Jakub Kwolek Dennis Kröger von hinten ein Bein stellte und daraufhin duschen geschickt wurde. Es kam aber noch deutlich bitterer für die Mönchguter. Daniel Ewert bugsierte einen Freistoß aus dem Halbfeld ins eigene Tor zum 2:2 (77.). Und nur fünf Minuten später musste auch Florian Fründt vorzeitig vom Platz, nachdem er Felix Bergmann an der Seitenauslinie wegcheckte. Dafür sah er seine zweite Gelbe im Spiel.

Wenn das Spiel aber noch eine extreme Wendung gebraucht hätte, passierte sie in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Ein langer Schlag fand Tommy Wanke, der aus halbrechter Position flach ins lange Eck zielte und kurioserweise den SV Baabe plötzlich wieder in Front brachte. Auf der Gästebank und im Gästeblock gab es kein Halten mehr, alle stürmten auf den Torschützen. Der Freundschrei hielt drei Minuten lang. Dann ließ sich Soeren Ringer nach einem Foul zu einem unsportlichen Kommentar hinreißen und bekam die Quittung – Rot. Baabe nur noch zu acht. „Das hatte am Ende Kleinfelddimensionen“, sagte Robert Fröhlich.

Den Freistoß nutzte der VfL für die Krönung des verrückten Fußballspiels: Christian Stolt bugsierte den Ball über die Linie (90.+5).

„Das war ein Derby!“, sprach Tim Tebus aus, was alle Akteure und die rund 100 Zuschauer dachten. Dem Spieler des SV Blau-Weiß blieb das Bruderduell auf dem Platz verwehrt (die OZ berichtete). Während Tim in der Startaufstellung der Gäste stand, wurde Tom beim VfL nicht eingewechselt. Tims nüchterndes Fazit: „Wir haben uns unclever angestellt.“

Trauer um Vereinsgründer

Vor dem Anpfiff hielten beide Teams eine Schweigeminute für den kürzlich gestorbenen Mitgründer des SV Blau-Weiß 50 Baabe, Alfred Yström, ab.

Von Horst Schreiber