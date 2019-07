Rostock/Heidenheim

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich Merveille Biankadi sich beim FC Hansa Rostock verabschiedet. Am Donnerstagvormittag war es soweit: der Fußball-Drittligist gab den Wechsel des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers offiziell bekannt (die OZ berichtete) Der 24-jährige Mittelfeldspieler spielt künftig für den 1.FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart. Hansa kassiert nach OZ-Informationen 750 000 Euro für den schnellen und ballgewandten Linksaußen, der bei seinem neuen Klub einen Vierjahresvertrag erhalten soll.

Biankadi, der erst im vergangenen Sommer an der Ostsee anheuerte, entwickelte sich schnell zum Stammspieler (37 Einsätze) und glänzte nicht nur als Vorbereiter (fünf Vorlagen), sondern auch als Torschütze (zehn Treffer). Künftig möchte der Flügelspieler seine Qualitäten auf der Ostalb unter Beweis stellen.

„Manchmal gibt es im Leben Möglichkeiten, das Sportliche mit dem Privaten zu verbinden. Und ich möchte die Chance, näher an meiner Familie zu sein, wahrnehmen“, zitiert der FC Hansa Biankadi, der in München aufwuchs und im Nachwuchs von Bayern München und dem FC Augsburg spielte. „Die sportliche Perspektive spielt natürlich eine Rolle“, fügte der Offensivmann hinzu. Hansa-Sportdirektor Martin Pieckenhagen, der einen Wechsel Biankadis an die Höhe der Ablösesumme gekoppelt und ein (viel zu niedriges) Angebot des Karlsruher SC ausgeschlagen hatte, erklärte nun: „Merveille hat sich in diesem einen Jahr bei uns super weiterentwickelt und einen großen Schritt nach vorne gemacht. Dass andere, höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam werden, ist die logische Folge. Auch wenn wir ihn aufgrund seiner Qualität gerne gehalten hätten, haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen.“

Für Trainer Jens Härtel und das Drittliga-Team ist Biankadis Abgang zwei Tage vor dem Saisonauftakt gegen Aufsteiger Viktoria Köln (Sonnabend, 14 Uhr, Ostseestadion) ein schwerer Verlust. Zumal damit die beiden erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Saison von Bord gegangen sind. Stürmer Cebio Soukou, der wie Biankadi zehn Tore erzielt hatte, ist zu Arminia Bielefeld gewechselt.

„Biankladis Wechsel war schwer zu verhindern“, bekannte der Coach, der insgeheim gehofft hatte, dass sich der Transfer des Spieler über den Saisonstart hinaus verzögern würde. Sportdirektor Pieckenhagen sucht bereits seit Tagen nach adäquaten Ersatz. „Einen Plan B und C muss man immer haben. Wir werden eine Lösung finden“, gab sich Härtel gelassen und optimistisch.

Möglicher Kandidat könnte der Niederländer John Verhoek sein. Der 30 Jahre alte Niederländer hat seine Torjägerqualitäten in der 2. Bundesliga bereits hinreichend unter Beweis gestellt. Vergangene Saison lief es für den Angreifer beim MSV Duisburg allerdings alles andere als rund. Er erzielte keinen einzigen Treffer und entging im Winter laut Medienberichten nur knapp seiner Ausmusterung.

Mit dem Duisburger Abstieg ist Verhoeks Vertrag ausgelaufen. Der kopfballstarke Mittelstürmer ist ablösefrei zu haben. Verhoek gehörte bei den „Zebras“ zu den Top-Verdienern und würde bei einem Engagement in Rostock deutliche Abstriche hinnehmen müssen. „Zum aktuellen Stand kann ich nichts sagen. Für mich ist er erstmal keine Option“, blieb der Hansa-Trainer am Donnerstag auf Nachfrage zu Verhoek zurückhaltend. Härtel hofft, dass der FC Hansa einen Teil der Transfererlöse (vor Biankadi hatte der Wechsel von Torhüter Ioannis Gelios rund 300 000 Euro gebracht) in neue Spieler investieren wird. „Es ist zwingend notwendig, die verloren gegangene Qualität zu ersetzen“, sagte er.

Christian Lüsch