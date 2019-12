Blitz-Gegentor ausgebügelt: Empor Richtenberg siegt

Greifswald

Der Start in die letzte Landesligapartie vor der Winterpause verlief für die SG Empor Richtenberg alles andere als vielversprechend. Schon nach zwei Minuten köpfte Stefan Gross für den FSV Blau-Weiß Greifswald einen Eckball in die Richtenberger Maschen. Zu allem Überfluss verpasste Ousmane Konate die schnelle Antwort. Im direkten Gegenzug beförderte er eine Hereingabe freistehend aus rund sieben Metern ins dritte Stockwerk und nichts ins Gehäuse der Gastgeber. Am Ende jubelten die Kicker um Konate dennoch: Sie gewannen mit 3:2.

„Das war etwas überraschend“, befand Trainer Robert Lembke, da er verletzungsbedingt erneut nicht das beste Aufgebot beisammen hatte. So bildeten Routinier Robert Bollhagen und Daniel Labahn die Innenverteidigung. „Die beiden haben aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung herausgeragt. Robert hat gefühlt keinen Zweikampf verloren“, verteilte Lembke ein Extralob.

Rund eine Viertelstunde nach der vergebenen Ausgleichschance zeigte sich Konate abgebrühter. Jan Töpfer gewann ein Kopfballduell, das zur Vorlage für den Außenstürmer wurde. Konate schnappte sich vor dem Greifswalder Verteidiger den Ball und schob von der Strafraumkante zum Ausgleich ein (18.). Beinahe mit dem Pausenpfiff feierte Stephan Lang seine Torpremiere beim Landesliga-Debut für die SGE. Lang spielt eigentlich in der Reserve. „Er hat dort eine richtig gute Serie gespielt. Und da uns vorn zuletzt die Durchschlagskraft gefehlt hatte, haben wir gesagt: Ach, schmeißen wir ihn einfach vorn rein“, erklärte Lemmbke die Nominierung. In der 45. Minute rechtfertigte Lang seine Aufstellung und schob nach Vorarbeit von Konate zur Führung ein.

Nach dem Seitenwechsel war dann der Moment von Leon Götz. Aus 25 Meter zog er ab. Sein Strahl landete im Winkel – 3:1 (84.). „Das war Marke ,Tor des Jahres’. So ein Ding schießt er einmal in seiner Karriere“, lachte Lembke.

Doch statt den Deckel endgültig drauf zu machen – Konate umkurvte den Torhüter und traf dann nur den Pfosten – musste die SGE noch kurz zittern, nachdem Jan-Niklas Paulun zum 2:3 traf (90.). Die Nachspielzeit in Unterzahl – Benjamin Nickel sah Gelb-Rot – überstand die SGE ohne weiteren Rückschlag.

Mit nun 23 Punkten steht Empor Richtenberg auf Platz sechs der Landesliga Ost gut da. Trainer Robert Lembke zog ein erstes Fazit.

Robert Lembke, liegen Sie im Soll?

Lembke: Für uns war es schwer, ein Ziel zu setzen, weil wir die Liga nicht einschätzen konnten. Aber unsere Vorgabe, bis zum Winter 20 Punkte zu erreichen, haben wir erfüllt. Außerdem haben wir eine positive Bilanz – toll!

Was hätten noch besser laufen können?

Die knapp verlorenen Spiele gegen SV Hanse und Waren hängen nach. Auch gegen Strasburg und Bergen war mehr drin. Dafür hatten wir gegen Anklam Glück.

Vor zweieinhalb Jahren haben Sie mit Richtenberg letztmals Landesliga gespielt. Was hat sich mittlerweile verändert?

Das ist schwierig zu vergleichen. Aber ich denke, wir sind kadertechnisch konkurrenzfähiger jetzt. Die Neuen Fabian Eichstädt und Jan Töpfer haben uns spielerisch noch einmal nach vorn gebracht.

Von Horst Schreiber