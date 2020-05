Schwerin/Rostock

Wenn am Mittwoch in der Video-Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer für die Fortsetzung des Spielbetriebs in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga entschieden wird, könnte es zugleich ein Signal für die 3. Liga sein.

In der Landespolitik Mecklenburg-Vorpommerns regt sich Hoffnung, dass auch der FC Hansa Rostock die Saison sportlich beenden könnte. „Hansa ist für viele Herzenssache. In der 3. Liga ist auch für Rostock noch alles drin. Ich würde mich auf einen spannenden Kampf am Ende der Saison freuen, sagt Torsten Renz. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag hatte sich bereits in der vergangenen Woche für den Profi-Fußball starkgemacht. Renz ist davon überzeugt, dass die kontrovers diskutierte Wiederaufnahme des Spielbetriebs näher rückt: „Ich gehe davon aus, dass dies noch im Mai der Fall sein wird“, sagt er. „Viele Menschen, die sich seit Wochen diszipliniert an die Verordnungen zum Infektionsschutz gehalten haben, erwarten, dass auch beim Profifußball ein kleines Stück Normalität zurückkehrt.“

So ganz normal wird es aber nicht zugehen, denn Zuschauern bleiben Stadionbesuche bis auf weiteres verwehrt. Zudem gelten für Kicker und Betreuer strenge Hygieneregelungen. So strenge, dass beispielsweise Drittligist 1. FC Magdeburg, der sich ohnehin für einen Abbruch der Saison ausgesprochen hatte, neue Bedenken geäußert hat: Neben diversen infrastrukturellen Veränderungen, die vorzunehmen sind, müssten die Klubs einen Hygienebeauftragten benennen, der Arzt ist und die Verantwortung zur Umsetzung des Konzepts trägt, verdeutlicht der Verein. „Letztendlich sind wir für alles verantwortlich – ob es läuft oder nicht. Diese Verantwortung können und wollen wir aber in Bezug auf das vorgestellte Konzept nicht übernehmen“, erklärte Dr. Stefan Wiegand, nebenberuflicher Mannschaftsarzt des 1. FC Magdeburg, der Magdeburger „Volksstimme“ (Dienstagausgabe).

Von Christian Lüsch