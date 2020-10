Stand es zwar für die Reserve des Greifswalder FC zur Pause in der Auswärtspartie gegen den Penkuner SV noch 0:0, drehten die Boddenkicker in der zweiten Hälfte so richtig auf und lieferten gleich vier Treffer nach. Mit dem „Dreier“ auf dem Konto schmolz auch der Abstand auf Tabellenführer Siedenbollentin beträchtlich.