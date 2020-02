Darts-Champion: Komme nicht her, um Zweiter zu werden

Stralsund

Der Hamburger Ole Blohm hatte mit die weiteste Anreise zum northerndarts.de-Turnier nach Stralsund – doch die sollte sich für ihn lohnen. Der 19-Jährige überzeugte von Beginn an und sicherte sich souverän die Trophäe, auf die er es abgesehen hatte. „Das Niveau ist etwas niedriger, als ich das aus Hamburg gewohnt bin, aber man muss bei jeder Aufnahme wieder fokussiert sein“, erklärt der Verbandsligaspieler des HSV.

Der Abiturient versucht jedes Wochenende an zwei Turnieren teilzunehmen. „Dann reicht es, wenn ich in der Woche zwei Mal trainiere“, erklärt Blohm, der nach seinem Schulabschluss beim Darts angreifen möchte und fügt an: „Noch bin ich zu schwach für die ganz großen Turniere. Da werde ich vom Board gefegt. Deshalb konzentriere ich mich auf die Kleinen und Mittleren.“

Dass er über den ganzen Tag ein hohes Niveau spielen kann, bewies Blohm im Audimax der Hochschule. Und das, obwohl ihm gerade in den Vorrunden das Umfeld das Spielen erschwerte: „Wenn am Nebenboard sieben oder acht Leute schreien, ist es ein paar Meter daneben schwer zu spielen. Klar wollen die Spaß haben, aber der Respekt gegenüber den anderen Spielern muss da sein.“

Vielleicht halfen ihm auf dem Weg zum Turniersieg auch seine Pfeile. Die drei Darts hatten gegenüber den meisten anderen an diesem Tag einen Unterschied: Das Endstück, die sogenannten Flights, lassen sich drehen. Dadurch soll verhindert werden, dass die Pfeile, die im Board stecken, den geworfenen Pfeil ablenken. Laut Theorie können so noch mehr 180er geworfen werden. Bei Blohm hat es funktioniert.

Von Niklas Kunkel