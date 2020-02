Darts: Ohne Vereine keine Liga

Greifswald

Die Dartsszene in MV und besonders in Vorpommern entwickelt sich rasant. Daran beteiligt sind neben dem größten Turnier des Landes in Stralsund auch immer mehr kleinere Events. Von einem Ligabetrieb sind die Spieler in der Region aber noch weit entfernt. „Solange es keine Vereine gibt, kann es auch keine Liga geben“, fasst der Greifswalder Tobias Gürtler die Situation zusammen.

Daran möchte Gürtler mit einigen Mitstreitern etwas ändern und gründete die Dartfighters Greifswald. „Wir sind ein Stamm von fünf Spielern und es kommen immer mal welche dazu“, erklärt Gürtler. Bevor sie sich als Verein anmelden, nutzen sie die Turniere, um sich mit weiteren Spielern aus ganz MV zu vernetzen.

Sportlich lief es beim Turnier in Stralsund nicht so gut für die Dartsfighters. Gürtler überstand als einziger aus seiner Mannschaft die Gruppenphase, musste sich in der ersten K.o.-Runde aber geschlagen geben.

Von Niklas Kunkel