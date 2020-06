Rostock

Klar dominiert, vor dem Spielende kurz gewackelt, nicht gefallen und triumphiert – der verdiente 3:1 (1:0)-Heimsieg des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg nährt die Hoffnung, dass die Mannschaft zum Saisonende doch noch den langersehnten Aufstieg in die 2. Liga feiern könnte.

Trainer Jens Härtel war zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Wir haben das gut gemacht und sind der verdiente Sieger“, bilanzierte er die Partie gegen die abstiegsbedrohten Magdeburger, die im Ostseestadion seit nunmehr 42 Jahren nicht gewonnen haben.

Für die Gastgeber hatte Maximilian Ahlschwede per Elfmeter die Führung erzielt (42.). Nico Granatowski (70.) und Pascal Breier (90.+5) machten mit ihren Treffern den neunten Heimsieg der Mecklenburger perfekt.

Die souveräne Vorstellung der Hanseaten ist für die Fans ein Mutmacher. Wichtigste Erkenntnisse: Hansa bestimmte und kontrollierte das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit. „Da hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und viele Torchancen“, meinte Härtel. Hansa kann Drucksituationen überstehen und verfügt über starke personelle Alternativen. Mit Granatowski und Pascal Breier stachen zwei von Härtel eingewechselte Spieler.

„Angesichts der Tabellenkonstellation ist jedes Spiel und jeder Erfolg brutal wichtig“, meinte „Maxi“ Ahlschwede, der den Strafstoß zur 1:0-Führung platziert versenkte. „Ich war einer von drei Spielern, die für den Elfer infrage kamen. Ich hatte ein gutes Gefühl und bin angetreten. Schön, dass es geklappt hat“, sagte er. Zuvor war Aaron Opoku bis zur Grundlinie des Magdeburger Strafraums gestürmt und dort unfair gestoppt worden.

Aus Sicht des 30-jährigen Ahlschwede, der seinen Vertrag bei Hansa Ende Mai um ein weiteres Jahr verlängert hat, darf Hansas Erfolgsserie weitergehen. „Ich habe Lust und bin heiß darauf, mit Hansa das Bestmögliche herauszuholen. Es wäre toll, wenn das kommende Jahr für uns nicht in der 3. Liga stattfinden würde.“

Brenzlig wurde es für die Rostocker gegen insgesamt schwache Magdeburger nur in der Schlussphase, nachdem Jürgen Gjasula auf 1:2 verkürzt hatte. Härtel sprach von einem „unnötigen Elfmeter“. Nach einem Missverständnis zwischen Sven Sonnenberg und Nils Butzen hatte Julian Riedel Kvesic gefoult – Strafstoß. Zum Glück sei es „nicht so doof gelaufen“ wie im Spiel gegen Zwickau, in dem Hansa nach 2:0-Führung noch den Ausgleich hinnehmen musste, freute sich Ahlschwede.

Die Hausherren büßten zwar in der Schlussphase ihre Souveränität ein. Doch Keeper Markus Kolke und das Glück, dass ein Kopfball von Costly das Hansa-Tor knapp verfehlte, waren diesmal auf der Seite der Rostocker.

Nachdem am Dienstag die Hälfte aller Partien des 31. Spieltages beendet waren, hatte sich das Härtel-Team auf den fünften Tabellenplatz vorgeschoben. So gut standen die Ostseestädter in der gesamten Saison noch nicht da. Zur Erinnerung: Am Saisonende will der FCH auf einem Platz unter den Top 5 der Liga stehen.

Höhere Ziele mag Härtel auch nach dem zweiten Sieg in Folge und trotz der Tabellen-Klettertour nicht ausgeben: „Wir machen dieses Fass nicht auf. Das bekommt uns gut.“

Härtels Motto in harten englischen Wochen: regenerieren, trainieren und weiter punkten. Am Sonnabend erwartet Tabellennachbar 1860 München den FC Hansa (14 Uhr).

Von Christian Lüsch