Stralsund

Seit Mitte April ist die Saison der Volleyballerinnen des 1. VC Stralsund beendet. Wirklich ruhig war es um die Spielerinnen der 2. Bundesliga Nord seitdem aber nicht. Zum einen baggern die meisten Wildcats in unterschiedlichen Konstellationen im Sand um lokale, regionale und nationale Ranglistenpunkte. Zum anderen haben Trainer André Thiel und Manager Steffen Täubrich während der Sommerpause im Hintergrund mächtig gewirbelt, um die Abgänge von Lisa Schulmeister und Franziska Kühn zu kompensieren.

„Die Zeit zehrt ganz schön. Das ist ein hoher Stressfaktor, ein Gefühl wie im Abstiegskampf, denn es gibt so viele Unwägbarkeiten“, vergleicht Thiel die spielfreie Zeit. Die Unsicherheiten in der Kaderplanung sind nun ausgeräumt. Drei Wochen vor Trainingsstart steht das neue Wildcats-Aufgebot. Mit 14 Spielerinnen geht der Zweitligist in die kommende Spielzeit. Von den vier Zugängen Lisa Senger, Svenja Enning, Sanja Bruns und Tara Jenßen ist nur eine wirklich neu im Nordosten.

Noch im März war Lisa Senger Gegenspielerin der Stralsunder Wildcats. Ab sofort streift sich die Zuspielerin das rote Trikot über. Die 21-Jährige kommt von Absteiger VT Hamburg. „Als sich André gemeldet hatte, war mir sofort klar, dass ich gern in Stralsund spielen möchte. Ich hatte gehofft, dass ich ein super Gesamtpaket hier bekomme. Und das hat geklappt“, sagt Senger.

Das „Gesamtpaket“ ist zentral für die Stralsunder Transferstrategie. „Wir sagen: Spiel mit uns, nicht für uns“, verdeutlicht Thiel. Für die Verantwortlichen des 1. VC ist die Berufsbegleitung ihrer Spielerinnen wichtig. Senger lobt: „Sie haben sich super gekümmert.“ So macht die Zuspielerin dank Wildcats-Unterstützung eine Ausbildung bei einer Bank und hat auch schon eine Wohnung in der Hansestadt gefunden. „Ich habe mich sofort in Stralsund verliebt! Ich freue mich schon auf den Start“, verrät Senger, die mit Mittelblockerin Rosa Ahrenberg schon beim SC Potsdam zusammengespielt hatte.

Am 5. August kann die gebürtige Potsdamerin mit den anderen Wildcats loslegen. Dann wird auch Rückkehrerin Svenja Enning um den Platz als Passgeberin kämpfen. Enning war nach einem Jahr in Stralsund im Sommer 2018 zu ihrem Ausbildungsverein USC Münster zurückgekehrt. Allerdings planen die Verantwortlichen des Erstligisten trotz zweijähriger Vertrags­laufzeit nicht mehr mit der 19-Jährigen. So kommt Enning für zwei Spielzeiten auf Leihbasis zurück an den Sund.

Die nächste Rückkehrerin ist ­Tara Jenßen. Die Studentin der Hochschule Stralsund war für ihr Pflichtpraktikum nach Berlin gezogen, hatte dort für Ligakonkurrent Berlin-Brandenburger Sportclub (BBSC) aufgeschlagen und ist nach zweijähriger Pause zurück im Kader. „Tara wird Birte ersetzen“, meint Thiel. Denn Birte Kaschützke wird aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen.

Mit Neuzugang Nummer vier schließen die Stralsunder die Lücke, die Lisa Schulmeister im Mittelblock hinterlassen hat. Sanja Bruns kommt vom VCO Schwerin. Sie ist mit 19 Jahre die Jüngste und mit 186 Zentimetern die Zweitgrößte im Team. Bruns kommt ursprünglich von der Insel Rügen. „Wenn wir uns eine Spielerin backen könnten, wäre es Sanja. Sie ist jung, entwicklungsfähig und aus der Region“, schwärmt Thiel.

Der große Vorteil der Transfers liegt auf der Hand: „Die meisten kennen das Team. Zehn Spielerinnen sind geblieben. Die Mannschaft muss sich also nicht komplett neu einspielen“, erklärt Steffen Täubrich, sieht aber auch einen kleinen Nachteil: „Mit Lisa und Franzi ist eine Menge Erfahrung gegangen. Wir sind aber der Meinung, dass wir das kompensieren können.“

Kartenverkauf schon auf Hochtouren Am 14. September geht die neue Zweitligasaison der Volleyballerinnen los. Die Stralsunder Wildcats sind zunächst auswärts beim Aufsteiger VC Allbau Essen gefordert. Zwei Wochen später steigt der Heimauftakt gegen den Berlin Brandenburger Sportclub (BBSC). Fans können bereits Jahreskarten per E-Mail unter karten@stralsunder-wildcats.de oder Telefon unter 0176 74204888 bestellen. Tickets für das erste Heimspiel gibt’s ab 4. September. Dann werden zudem jeden Mittwoch vor Heimspielen zwischen 17 und 19 Uhr Karten in der Diesterweghalle verkauft (ab 6 Euro, ermäßigt 5 Euro). Knapp 500 Tribünen-Sitzplätze stehen zur Verfügung. Zusätzlich kann der Verein die Kapazität dank Stehplätzen und Bestuhlung hinter dem Spielfeld auf beinahe 800 Plätze aufstocken. Und die sind begehrt. Schon jetzt hat der 1. VC fast die Hälfte aller Sitzplätze vergeben.

Horst Schreiber