Deutscher Meister 2010: Hansas letzte Goldjungs

Der Schriftzug am Trainingsgebäude der Nachwuchsakademie des FC Hansa Rostock glänzt immer noch. Weiß auf Grün: Deutscher A-Jugend-Meister 2010. Der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, den eine eingeschworene Bande von 16- bis 19-Jährigen vor genau einem Jahrzehnt einheimste, prangt unscheinbar stolz an der Seite des Umkleidetrakts. Tausende Fans pilgern bei jedem Heimspiel der Profis daran vorbei. Der Triumph soll nicht in Vergessenheit geraten.

„Gefühlt könnte es ewig her sein“, staunt Kevin Müller. Müller war Torhüter und Kapitän der Meistermannschaft, die am 27. Juni 2010 mit einem glücklichen 1:0 bei Bayer Leverkusen den bislang einzigen deutschen Meistertitel für den FC Hansa holte.

„Kevin hatte uns den Arsch gerettet“, erinnert sich Lucas Albrecht an zahlreiche Glanzparaden seines Keepers. Albrecht rannte an jenem Sonntag vor zehn Jahren nach seinem entscheidenden Treffer in der 72. Minute zur Wechselbank. „Das war pure Freude! Ich wollte einfach mit meinen Jungs feiern.“

Unter den euphorischen Gratulanten am Seitenrand war auch Pelle Jensen. Der eigentliche Abwehrchef musste mit Sehnenabriss zuschauen, wie sich seine Kollegen gegen die überlegenen Leverkusener um Pierre-Michel Lasogga, Christoph Kramer und Julian Riedel zum Sieg zitterten. „Mein Puls war viel höher, als wenn ich selbst gespielt hätte“, glaubt Jensen.

Der Puls stieg nach Abpfiff noch einmal ordentlich an. Denn bei den Siegesfeierlichkeiten gab es kein Halten mehr. „Wir haben uns gefreut wie kleine Kinder an Weihnachten“, lacht Müller. Doch die Erinnerungen an die Meisterparty in der Arena, während der Heimfahrt im Profibus und in Rostock sind schwammig. Ein paar Spieler verloren noch in der Leverkusener Gästekabine ihr Haupthaar. Unterwegs plünderten die frischgebackenen Fußballkönige von Deutschland das Mixbier-Regal einer Tankstelle. Der Rest der Party fiel wohl der Erschöpfung vom „Ritt in der Hölle“, wie Albrecht das Spiel angesichts der „unmenschlichen Hitze“ ( Müller) umschrieb, zum Opfer.

Dafür bleiben die Eindrücke von der Vorbereitung auf das Endspiel wohl ewig im Gedächtnis der Kicker. Die Ankunft im Bundesligastadion – auch wenn es nur minimal größer ist als das Ostseestadion – war „monumental. Das war Bundesliga, eine ganz andere Welt. Alles war besonders, besser“, erinnert sich Müller. Albrecht bestätigt und ergänzt: „Beim DFB-Bankett am Vorabend hatten wir erst einmal realisiert, was wir für den Verein geschafft hatten: als erster Ostverein im U-19-Finale. Da war klar: Jetzt wollen wir den Titel für Hansa!“

Das klappte mit Teamgeist, individueller Klasse und Glück. Leverkusen hatte die Großchancen, Hansa das Tor. Der Siegtorschütze kann sich eine Stichelei nicht verkneifen: „‚Vize-Kusen‘ kommt ja nicht von ungefähr …“

„Keiner hatte mit uns in dieser Saison gerechnet“, meint Jensen. Dementsprechend war der Meistertitel für Müller „Genugtuung gegenüber allen, die uns belächelt hatten.“

Das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft von Trainer Michael Hartmann (jetzt Hertha BSC U 19): der Teamgeist. „Keiner hat sich wichtiger genommen als die Mannschaft. Für mich war beispielsweise Paul Ladwig (zweiter Torhüter/Red.) ein ganz wichtiger Faktor, der mich immer gepusht hat. Die Jungs aus der zweiten Reihe wurden nur nicht genug wertgeschätzt“, sagt Müller.

Zwei schaffen’s direkt, einige über Umwege ins Profigeschäft

Hansas „goldene Generation“ blieb nach dem Triumph noch größtenteils zusammen. Müller und Albrecht stießen zu den Hansa-Profis, bei denen Kevin Pannewitz schon seit Oktober 2009 aushalf. Der restliche 91er-Jahrgang spielte fortan bei Hansas Amateuren und die jüngeren A-Junioren kämpften sich ein Jahr später ins Finale des DFB-Pokals der Junioren gegen den SC Freiburg (4:5 n. E.).

Dabei hatten sowohl Müller als auch Albrecht und Jensen direkt nach dem Finalsieg in Leverkusen Angebote aus der Bundesliga. „Für mich war nie Thema, aus Rostock wegzugehen“, beteuert Albrecht. Auch Müller war noch nicht bereit für ein neues Wagnis.

Dieser Schritt folgte bei den Rostockern aber unweigerlich kurze Zeit später. Müller zählt mittlerweile im Trikot des 1. FC Heidenheim seit Jahren zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga. Albrecht kickt unter Profibedingungen bei den Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest.

„Dass ich mit ‚Albi‘ damals als einzige Nachwuchsspieler direkt zu den Profis gekommen bin, fand ich komisch. Schade, dass nicht mehr Jungs die Chance bekommen hatten“, grübelt Müller. „Ob es mehr zum Profi geschafft hätten, weiß ich nicht, aber nach der Meisterschaft wäre es ein cooles Zeichen vom Verein gewesen.“

So schafften andere Ex-Hanseaten den Durchbruch im Profigeschäft abseits des Ostseestadions: Ben Zolinski ( SC Paderborn), Tom Weilandt ( VfL Bochum), Manfred Starke ( 1. FC Kaiserslautern), Nils Quaschner ( Arminia Bielefeld), Sargis Adamyan ( TSG Hoffenheim), Tom Trybull ( Norwich City/ England), Edisson Jordanov (Royal Excelsior Virton/ Belgien). Marktwert der Truppe heute: rund zehn Millionen Euro.

Fußball ist weg, aber Freundschaften sind geblieben

Auch Pelle Jensen stand eine Profikarriere bevor. Bei der TSG Hoffenheim debütierte der damals 20-Jährige in der Bundesliga. „Das Gefühl war definitiv schöner als die U-19-Meisterschaft, weil ich diesmal selbst auf dem Platz stand“, beteuert Jensen. Doch zahlreiche Verletzungen beendeten den großen Traum schnell. Der Sportinvalide studiert derzeit Medizin in München.

Mit dem Fußball hat Jensen abgeschlossen. „Ich denke nicht mehr über das Spiel in Leverkusen nach. Ganz unromantisch“, gesteht der Familienvater, dem die Meistersaison aber gut in Erinnerung bleibt. So ist der Kontakt zu seinen ehemaligen Meister-Kollegen nicht abgerissen. Regelmäßig trifft, schreibt oder telefoniert Jensen mit einigen Hansa-Kickern von damals.

Lucas Albrecht hält ebenfalls an den alten Freundschaften fest. Mit Zolinski und Adamyan hatte der gebürtige Neubrandenburger noch eine Spielzeit in Neustrelitz zusammen gekickt und besucht sie immer noch ab und an. „Schön, wenn das bestehen bleibt“, bemerkt Albrecht, der in Offenbach immer noch auf den A-Junioren-Titel angesprochen wird. „Danach kannst du die Uhr stellen“, lacht er.

Kevin Müller würde sich aber über eine Reunion unter Hansa-Emblem freuen. „Das wäre geil! Vielleicht komme ich mit 35, 36 zurück“, orakelt der Schlussmann und lacht: „Vorher wäre es schön, auch als Profi mal einen Titel zu holen.“

Sein letzter liegt jedenfalls schon zehn Jahre zurück.

Von Horst Schreiber