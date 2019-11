Stralsund

Wie Ameisen wuseln eine Hand voll Männer und Frauen am Freitagabend um das Trainingsfeld der Stralsunder Wildcats. Leitern, Haken, Hammer und Rolllaster werden durch die Diesterweghalle schoben. Das Helferteam der Volleyballerinnen richtet am Abend vor jedem Heimspiel die Arena her. Das Team muss sich beeilen, denn viel Zeit, die 32 Banden, 16 Banner, VIP-Bereich und Foyer aufzurichten, bleibt nicht. Der Zweitligist will trainieren und der Hallenwart später das Licht ausmachen.

„Wir haben schon Wettbewerbe gemacht, wie schnell wir sind“, lacht Frank Beyer. „Um 19 Uhr kommen wir rein, im Extremfall sind wir erst 20.30 Uhr wieder raus“, berichtet Dirk Krüger. „Zum Ende der Saison wird’s schneller, weil wir eingespielt sind“, meint Beyer.

Seit vier Jahren buckeln die beiden Banden und Plakate. Bei Bedarf wird auch schnell mal die Bohrmaschine angesetzt. Krüger koordiniert per Whatsapp-Gruppe den Auf- und Abbau von Wildcats-Heimspielen. Vor Ort hat allerdings Steffen Täubrich das Sagen. Kein Plakat hängt ohne Abnahme des Wildcats-Manager an der Wand. Früher schuftete Täubrich alleine. „Da haben wir gesagt: Was soll das?! und haben uns eingebracht“, erinnert sich Beyer. Die Entwicklung der Helfertruppe verdeutlicht er anhand der Belohnung nach getaner Arbeit: „Früher hatten wir ein Six-Pack und zwei Bier übrig.“ Mittlerweile spendiert Täubrich einen ganzen Kasten, der jedoch weitestgehend unangetastet bleibt. Rund zehn Leute stehen in Krügers Whatsapp-Gruppe auf Abruf bereit.

„Das ist noch ein familiäres Unterfangen“, sagt Krüger. „Aber das ist Leistungssport! Wir sind abends ganz schön fertig – und das hat nichts mit dem ,Auswertungs-Bier’ zu tun“, ächzt Beyer.

Dennoch schuftet das Team gern bis zu zwölf Mal pro Saison, denn nebenbei können sie einen Blick auf das Training der Wildcats werfen. „Ich kenne viele Mädels seit Ewigkeiten. Diese persönliche Verbindung ist schön!“, schwärmt Krüger. Umso schöner, wenn die Volleyballerinnen die Aufbauarbeit mit Siegen zurückzahlen.

Von Horst Schreiber