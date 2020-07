Die Saison des FC Hansa Rostock: Unvollendet

Rostock

Der Traditionsklub von der Ostsee hat sein Saisonziel auf Platz sechs knapp verpasst. Das ist die schlechte Nachricht zur Saison. Die gute ist, dass das Team von Trainer Jens Härtel bis zum allerletzten Spieltag seine Chance wahrte, doch noch in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Dass es am Ende doch nicht klappte, lag vor allem an der fehlenden Konstanz der Truppe. Die Mannschaft hat es von Beginn an der Saison nicht geschafft, über einen längeren Zeitraum auf konstant hohem Niveau zu agieren. Das fing schon am ersten Spieltag an, als gegen Viktoria Köln eine 3:0-Führung hergeschenkt wurde und setzte sich bis zum Saisonfinale in Chemnitz fort.

Es erscheint müßig, aufzuzählen in welchen Drittliga-Duellen Hansa hätte mehr holen müssen und können. Am Ende liefern aber genau diese Spiele Aufschluss darüber, warum Hansas Spielzeit 2019/20 unvollendet geblieben ist.

Die Spieler können aus diesen Erfahrungen – den guten wie den enttäuschenden – bestenfalls lernen. Dass ein Großteil der Leistungsträger auch in der kommenden Saison das Hansa-Trikot überstreifen wird, weckt Hoffnung. Mit der passenden Verstärkung und der nötigen Konstanz könnte es dann im kommenden Jahr nach oben gehen.

Von Christian Lüsch