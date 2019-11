Kavelstorf

Es dürfte eine der längsten Durststrecken im Fußball gewesen sein. Für den SV Gransebieth, Tabellenletzter der Kreisliga Nordvorpommern-Rügen Süd, blieb das gegnerische Tor die ersten zehn Ligaspiele völlig vernagelt. Am Sonntag gegen 14.10 Uhr, fast 16 Spielstunden nach dem ersten Saisonanpfiff im August durften die Kicker des SV 1950 das erste Mal über einen Treffer jubeln. Danny Harmatha erzielte beim Kavelstorfer SV in der 50. Minute das erlösende Tor, das zwar zum zwischenzeitlichen 1:1, aber immer noch nicht zum ersten Punktgewinn reichte. 1:3 verlor das Schlusslicht. Torschütze Harmatha erinnert sich an den magischen Moment am Sonntag.

Herr Harmatha, Glückwunsch zum ersten Tor! Es hat ja lange genug gedauert. Wie ist es entstanden?

So genau weiß ich das gar nicht mehr. Das ist verrückt. Bei den Dingern, die ich nicht mache, weiß ich haargenau, was ich wie wo besser hätte machen können. Ich glaube, es kam eine Flanke von links. Alle waren sich einig, dass der Torwart den Ball aufnehmen würde. Doch kurz vorher ist der Ball aufgesprungen und dann lag er plötzlich vor meinen Füßen. Als hätte der Fußballgott gesagt: Nun mach ihn!

Wie groß war die Erlösung?

Alle haben gesagt: Das Tor hat sich angefühlt wie das Siegtor im Champions-League-Finale!

Wussten Sie wohin mit der Freude?

Ich bin sofort zur Bank gerannt, danach zu meiner Mutter an die Seitenlinie. Das war das erste Mal seit zehn Jahren, dass sie zugeschaut hat. Ich hab ihr ins Ohr geflüstert: Das Tor ist nur für dich.

Klingt wie im Märchen.

Mir war so egal, wer das Tor schießt, Hauptsache, wir machen eins. Dass ich es dann ausgerechnet gemacht habe, als meine Mutter zugeguckt hat, muss einfach göttliche Eingebung sein. Jetzt muss sie als Glücksbringer natürlich immer am Rand stehen.

Haben Sie schon einen ausgegeben?

Robert Löhrke hatte schon gesagt, dass er zwei Kisten Bier für das erste Tor springen lässt. Das war aber schon vor etwa sechs Spieltagen. Seitdem gärten die Biere in seinem Kofferraum vor sich hin. Ich kann selbst nicht mittrinken, aber das Tor habe ich gern für die Jungs geschossen. (lacht)

Warum hat es endlich mit dem ersten Tor geklappt?

Chris Schmekel hat sich schon nach rund zehn Minuten verletzt, hat sich aber bis zum Schluss durchgehumpelt. Das hat uns den Kick gegeben! Hätten wir es besser ausgespielt, wäre sogar ein Punkt drin gewesen.

Feiert ihr in zwei Wochen nach der Pokalpause den ersten Punktgewinn?

Es klingt vielleicht komisch, aber das ganze Team besteht aus relativ guten Fußballern. Aber wir haben uns als Mannschaft bisher nicht gut angestellt. Nun ist der Fluch gebrochen, es geht nach vorn!

Von Horst Schreiber