Rostock

Im Rostocker Ostseestadion ist beim Rammstein-Konzert weniger kaputtgegangen als erwartet. Das Mega-Konzert beschert dem Fußball-Klub einen Gewinn von bis zu 250 000 Euro und einen neuen Rasen.

Am Dienstag wurde die Rammstein-Bühne abgebaut und auf Dutzende Lkw verladen. Zudem wurden alle Stahlplatten aus dem Innenraum des Stadions entfernt, mit dem der Rasen abgedeckt worden war. Der war größtenteils zwar noch in einem erstaunlich guten Zustand. Aber wie auch immer: Der Rasen wird komplett abgetragen. Los geht das „Abgrasen“ am kommenden Sonnabend beim Fan- und Familientag des FC Hansa.

Dann können Anhänger Einzelteile des Grüns in einem Pizza-Karton mit Koggenklub-Logo mit nach Hause nehmen. Für 19,65 Euro – der Preis orientiert sich am Gründungsjahr des Vereins – gibt es diese besonderen Erinnerungsstücke an die Hansa-Saison 2018/19 und den Rammstein-Rummel in Rostock.

In der kommenden Woche soll der Platz dann komplett erneuert werden. Alter Rasen runter, neuer Rollrasen rauf. „Das wird schnell gehen. Sonntag in einer Woche ist alles fertig“, ist Klubchef Robert Marien zuversichtlich.

Das Konzert ist wirtschaftlich ein großer Erfolg für die Rostocker. Marien rechnet mit einem Gewinn von bis zu 250 000 Euro. Die Erneuerung des Rasen ist exklusive und belastet Hansa nicht. Den VIP-Bereich des Stadion durfte der Klub für das Konzert selbst vermarkten. Er erwirtschaftete damit allein etwa 80 000 Euro.

Übrigens: Beim Saisonauftakt durften die Hansa-Profis am Montag ihre Mannschaftskabine noch nicht betreten. Auch am Dienstag ist sie passé. Die bekommen sie erst am Mittwoch zurück, nachdem die Übergabe des Stadions vom Konzertveranstalter vollzogen ist.

Christian Lüsch