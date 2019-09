Zarnekow

Dieser Punkt dürfte den Fußballern in Garz neuen Mut einhauchen. Zwar trennten sich die Landesklasse-Kicker von der Insel beim zuvor ebenfalls noch punktlosen SV Concordia Zarnekow „nur“ 2:2 (1:2), doch mit dem ersten Zähler nach fünf Spielen gibt der FSV Garz die Rote Laterne ab und sendet nach Wochen der Querelen ein positives Lebenszeichen.

Dabei startete die Partie beim Dorfklub bei Dargun wieder einmal schlecht für die Rüganer. Nach elf Minuten stand es 0:1. Danach verschossen die Insulaner einen Elfmeter und mussten den zweiten Gegentreffer hinnehmen (28.). „In den ersten 30 Minuten fanden wir nicht statt“, bemängelte Martin Sikorski, der erstmals allein am Seitenrand stand. „Ab dem 0:2 haben wir Fußball gespielt.“

Die erste Belohnung kam mit dem Pausenpfiff: Frank Baumann nagelte einen Fernschuss ins Toreck – 1:2 (45.). „In der Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen. Wir wollten gewinnen“, verriet Sikorski. Zwei Großchancen ließen die Gäste noch liegen. Philipp Skodlerak erzwang nach rund einer Stunde die Punkteteilung, die FSV-Torhüter Tony Stäge in der Schlussminute sicherte, als er im Eins-gegen-eins Sieger blieb.

Prohner Abschlusspech bringt die Rote Laterne

Mit dem „gerechten Remis“ ( Sikorski) zogen Zarnekow und Garz am SV Prohner Wiek vorbei, der auch nach dem fünften Spiel ohne Ligazähler bleibt. Die Sundkicker mussten sich Traktor Pentz mit 0:2 (0:0) geschlagen geben, weil sie ihre Chancen nicht nutzten.

Früh im Spiel setzte sich Hans-Henning Kopmann durch, musste aus Nahdistanz nur noch ins leere Tor schieben, löffelte den Ball jedoch über den Querbalken. Wenige Minuten später scheiterte Kabiro Babou nach Kopmann-Vorarbeit. Und auch in der zweiten Hälfte brachte der neue Stürmer den Ball nicht im leeren Tor unter. „Das ist wirklich ganz, ganz bitter“, stellte Trainer Tino Dell ratlos fest.

Und das Pech blieb den Prohner treu. Paul Hannemann verletzte sich ohne Gegnereinwirkung schwer, musste mit Bänderriss ins Krankenhaus gebracht werden. In den letzten zehn Minuten des Spiels schlug Pentz zweimal zu (80., 85.). „Wenn du unten stehst, verlierst du solche Dinger, wenn du oben stehst, gewinnst du sie“, war sich Dell sicher, der trotz dreier Großchancen für sein Team von einem verdienten Sieg für Pentz sprach.

Niveauarmes Lokalduell ohne Sieger

Im Derby zwischen der SG Reinkenhagen und dem SV Kandelin gab es am Sonnabend keinen Sieger – 1:1. In Miltzow besorgte SGR-Kapitän Andreas Kuhn per Abstauber den 1:0-Halbzeitstand (18.). „Wir müssen vor der Halbzeit das 2:0 machen, dann passiert auch nichts mehr“, meint Spielertrainer Tim Olbrich.

Nach der Pause agierte Kandelin besser mit Zug zum Tor. Der Ausgleich fiel dennoch schmeichelhaft. Ein weiter Freistoß aus dem Halbfeld von Tom Retelsdorf rutschte SGR-Torhüter Robert Prust durch die Hände ins Netz (66.). Im Anschluss verpassten es die Gäste aus Kandelin, das Spiel zu drehen.

Die rund 100 Zuschauer sahen ein insgesamt schwaches Derby. „Das war spielerisch unteres Niveau. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir so ein schlechtes Spiel gemacht haben“, geht Olbrich mit seiner und der Mannschaftsleistung hart ins Gericht. „Deswegen abhaken und Punkt mitnehmen.“

Bitter für den Aufsteiger aus Kandelin: Mit der letzten Aktion des Spiels verletzte sich Torjäger Normen Glimm schwer an der Hand. Auch die Hausherren kamen nicht ungeschoren davon. Olbrich wird wohl aufgrund einer Knieverletzung längerfristig ausfallen.

Der zweite Aufsteiger, Grimmener SV II, trotzte den hoch gehandelten Teterowern einen Punkt ab. Beim 1:1 im heimischen Sportforum glich Robert Fischer (68.) das Strafstoßtor aus der 56. Minute aus. „Das war ein gutes Spiel von beiden Teams, ein gerechtes Unentschieden, obwohl wir die klareren Chancen hatten“, bilanzierte Trainer André Graf.

Von Horst Schreiber