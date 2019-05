Stralsund

Die reguläre Saison ist vorbei, aber für die Handballer des Stralsunder HV geht es morgen erst in die heiße Phase. Im Hinspiel der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga tritt der Meister der Oberliga Ostsee-Spree bei der HG Hamburg-Barmbek an (Sa., 18.30 Uhr).

Für das Team vom Strelasund war der Aufstieg schon vor der Saison das ausgegebene Ziel und SHV-Trainer Steffen Fischer merkt, dass seine Spieler besonders motiviert sind: „Von der Einstellung und dem Fokus der Mannschaft bin ich sehr angetan. Es wirkt so, als würden einige Spieler noch einmal eine Schippe drauf legen.“

Fischer beschäftigte sich frühzeitig mit dem Gegner und war auch am vergangenen Wochenende vor Ort, als der Gegner im letzten Saisonspiel die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg/ Schleswig-Holstein einfuhr. „Es wird sich zeigen, ob sich der Abstand von der regulären Saison und die längere Vorbereitungszeit für uns als Vorteil erweisen. Ein Vorteil für Hamburg könnte sein, dass sie noch voll im Saft von der Saison stehen“, beschreibt Fischer einen Unterschied in der Vorbereitung der beiden Teams. Die Barmbeker ließen in 26 Spielen nur sieben Zähler liegen, trotzdem betrug ihr Vorsprung zum Saisonende nur einen Punkt auf den TSV Hürup.

Bei den Gastgebern wird ein in Handball-MV bekanntes Gesicht auflaufen. Christoph Wischniewski, der gestern seinen 32. Geburtstag feierte, spielte in der zweiten Liga für den HC Empor Rostock. Der Rechtsaußen und Kapitän der HG bringt viel Erfahrung aus der zweiten und dritten Liga mit. „Es kann natürlich sein, dass er besonders motiviert in das Spiel geht. Auf der anderen Seite hat er schon viel erlebt und vielleicht ist der Aufstieg für ihn nicht mehr ganz so wichtig“, wiegelt Fischer die Rolle von Wischniewski ab. Bei der Erfahrung der einzelnen Spieler sieht er insgesamt kaum einen Unterschied, da auf beiden Seiten Akteure auflaufen, die sich bereits in höheren Staffeln durchsetzen konnten. Die Hamburger spielten in der Vorsaison noch in der dritten Liga, stiegen als 14. aber in die Oberliga ab.

Vom Können her werden sich die Spieler auf Augenhöhe begegnen, glaubt Fischer. Doch der SHV-Trainer sieht seine Truppe mental im Vorteil: „Ich glaube, dass wir einfach noch ein paar Prozent heißer auf die Spiele und den Aufstieg sind!“ Statt von Nervosität spricht er deswegen bei sich von einer „wahnsinnigen Vorfreude“ auf die beiden Relegationsspiele.

Das Gefühl scheint sich auch auf die Fans ausgebreitet zu haben. Mit über 100 mitreisenden Anhängern rechnet der SHV. Das Rückspiel in der Vogelsanghalle am 18. Mai (19.30 Uhr) ist bereits fast ausverkauft. „Wir wollen stark vorlegen, gleich in Hamburg gewinnen. Mit dem Rückenwind und der Stimmung aus dem Hinspiel geht dann zu Hause vor ausverkaufter Halle alles“, gibt Fischer als Ziel vor.

Der Aufstieg wäre noch nicht verspielt, sollte der SHV der HG Hamburg-Barmbek in den beiden Partien unterliegen. Zehn der zwölf Relegations-Teilnehmer dürfen aufsteigen – und so gäbe es mindestens noch eine weitere Relegationsrunde. Soweit will es das Team um Kapitän Martin Brandt aber gar nicht erst kommen lassen. Mit der Unterstützung der Fans im Rücken und dem großen Saisonziel vor Augen soll die erste Chance genutzt werden.

Niklas Kunkel