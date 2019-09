Stralsund

Der Kreissportbund ( KSB) Vorpommern-Rügen macht derzeit vor, wie erfolgreiche Nachwuchsgewinnung funktioniert. Seit Anfang des Jahres gibt es ein Juniorteam, in dem mittlerweile 18 Engagierte zwischen 15 und 22 Jahren ehrenamtlich die Sportlandschaft im Kreis mitgestalten. „Im letzten Jahr haben wir gemerkt: Wir brauchen Nachwuchs!“, erzählt der Vereinsberater der Sportjugend, Ben Teetzen, und berichtet von wachsenden Probleme im Landkreis: „Vereine kamen zu uns, weil ihnen die jungen Leute ausgehen, die freiwillig als Helfer, Trainer und Betreuer unterstützen können.“

Der KSB wurde aktiv, sprach vermehrt Jugendliche direkt an, rief über Facebook auf und verbreitete über Mundpropaganda interessante Mitmach-Angebote. „Du kannst Menschen nur für das Ehrenamt begeistern, wenn du sie direkt ansprichst. Wir wollten nicht nur junge Leute für ein Engagement gewinnen, die uns sowieso schon bei Veranstaltungen unterstützen, sondern auch Jugendliche, die mit oder ohne Verein Sport treiben“, sagt Teetzen.

Der Zuspruch war und ist so groß, dass das „ Juniorteam“ entstand. Seit Januar haben sich die knapp 20 Nachwuchsehrenamtler fünf Mal getroffen, darunter ein dreitätiges Camp auf Ummanz. „Die Jugendliche haben bei der ersten Sitzung Ziele und Leitlinien für das Juniorteam erarbeitet“, weiß Teetzen. Mittlerweile setzt die Gruppe eigene Ideen um. So wird sich beispielsweise die vierte Auflage der Serie „Sport statt Gewalt“ nicht um Fußball sondern um Volleyball drehen. „Sie sind sehr engagiert“, lobt Teetzen die neue Abteilung, weiß aber auch, dass die Truppe ein relativ loses Gebilde ist: „Wir sind uns bewusst, dass es über die Jahre im Juniorteam ein Kommen und Gehen sein wird. Aber, wenn drei, vier hängen bleiben, haben wir doch schon gewonnen.“

Sophie Arndt ist eine von den 18 Juniors. „ Ben hatte mich direkt angesprochen. Die Treffen waren bisher sehr produktiv. Wir sind eine offene Gruppe – jeder ist herzlich willkommen“, lädt Arndt zum Mitmachen ein. Die Künstlerin vom Kinder- und Jugendcircus Ostee’O’lini leistet zudem einen Bundesfreiwilligendienst beim KSB.

Ben Teetzen kann sich nicht nur über den Erfolg im Juniorteam freuen. Denn künftig kann die Sportjugend des KSB Ferienangebote in den Bergen der Sächsischen Schweiz und Dresden anbieten. Möglich macht das die neue Kooperation mit der Sportjugend der Elbstadt. „Die Kooperation ergibt Sinn: Deren Kinder wollen an die Ostsee, unsere kommen nicht so einfach in die Berge“, sagt Teetzen. Vor rund zweieinhalb Wochen war eine sächsische Delegation in Stralsund zum ersten Austauschevent beider Sportjugenden. Im Juli 2020 geht es für etwa acht Kinder aus Vorpommern-Rügen in die Landeshauptstadt des Freistaates. Weitere Projekte wie ein Wassercamp auf Rügen und ein Outdoorcamp in den Bergen sind in Planung.

Veranstaltungen des KSB Vorpommern-Rügen SPORTFESTE BummisportfestSassnitz, heute ab 9 Uhr BummisportfestGrimmen, Donnerstag ab 9 Uhr 33. Volkswandertag, Treff: Strelapark Stralsund, 22.09.2019, 9.15 Uhr HerbstsportfestGrimmen, 28.09. BummisportfestRibnitz-Damgarten, 5. November BummisportfestBarth, 06.11. BummisportfestBergen, 07.11. Start „Sport statt Gewalt“, Volleyball in der Karsten-Sarnow-Halle Stralsund, 15.11. Seniorensportfest Stralsund, 16.11. Nikolaussportfest Stralsund, 04.12. FERIENFREIZEITEN Winterferienfreizeit St. Johann im Ahrntal/ Italien, 07. bis 15.02.2020 Wassersportcamp Dranske/ Rügen, 23. bis 31.07. Ferienfreizeit Usedom, 22. bis 29.06. und 29.06. bis 05.07. Kanuerlebniscamp, 06. bis 13.07. Sportcamp Dresden, 16. bis 25.07.

Von Horst Schreiber