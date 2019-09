Garz

Zur sportlichen Talfahrt des FSV Garz kommen nun auch personelle Probleme hinzu. Trainer Robert Baumann hat das Landesklasse-Team nach nur wenigen Wochen im Amt schon wieder verlassen, Robert Matzkows ist aus der Clubführung ausgetreten. Es herrscht Chaos in Garz, wieder einmal. „Den Stress wollten wir eigentlich nicht mehr haben“, gesteht Michael Willumat, Vorsitzender des FSV.

Die Rüganer sind schlecht in die Landesklassen-Spielzeit gestartet. Ohne Punkt und mit 25 Gegentoren aus vier Spielen stehen die Garzer am Tabellenende. Der sportliche Fehlstart soll nicht der einzige Punkt für die Trennung von Garz und Robert Baumann gewesen sein, meint Präsident Michael Willumat. „Es spielten viele Faktoren eine Rolle.“

Dem stimmt auch Baumann, der schon vor zwei Wochen das Handtuch warf, zu und wird präziser: „Die Einsatzbereitschaft hat nicht gestimmt. Sechs, sieben Mann beim Training und dann mussten wir bei einem Kader von 31 Mann auch schon ein Testspiel absagen. Ich bin eher der ehrgeizige Typ und da ist mir die Zeit dafür zu schade.“

Keine Ruhe am Seitenrand

Zusätzlich rumort es weiter im Umfeld des FSV Garz. Seit den Eskapaden beim Rügenpokal im Januar hat der Inselklub versucht, sich von einigen Unruheherden zu distanzieren. Unter anderem sprachen die Verantwortlichen neunmonatige Platzverbote gegen einen Spieler und zwei Fans aus. „Wir haben schon Fans rausgeschmissen. Einer hat sich auch gut bewährt. Doch bei Heimspielen brennt immer wieder der Baum“, sagt Vereinschef Willumat.

Denn die Platzverbote sind mittlerweile verstrichen. Und neuen Ärger gab es bereits. In der Folge ist der FSV-Vorstand auf drei Personen geschrumpft. Neuwahlen stehen im Februar an. Während einer Besprechung unter der Woche haben sich die Verantwortlichen bereits für eine Erneuerung der Strafen ausgesprochen. „Wir haben bereits Konsequenzen in Erwägung gezogen und werden diese in der kommenden Woche umsetzen“, bestätigt Willumat.

Der Verein will sich zunächst auf das Sportliche am Wochenende konzentrieren, so schwer es auch fällt. Denn jetzt kommt auch noch Landesligist SG Empor Richtenberg zur zweiten Landespokalrunde auf die Insel. „Das wird hart genug, gerade nach den jüngsten Querelen“, sagt Willumat. Für dieses Spiel und die folgenden Ligapartien – der Spielbetrieb sei laut Willumat erst einmal gesichert – übernehmen Martin Sikorski und Danilo Goers am Seitenrand. „Die beiden haben sich spontan bereit erklärt, den FSV zu unterstützen“, freut sich Willumat. Hoffentlich schafft es das neue Gespann den Club zumindest sportlich wieder in ruhige Fahrwasser zu lenken.

Pokal-Underdogs in Reinkenhagen und Kandelin

In der ersten Runde um den Lübzer Pils Cup hatten sich die Landesklassen-Fußballer der SG Reinkenhagen noch schmucklos gegen den klassentieferen SV Niepars behauptet, am Sonnabend würde ein erneutes Weiterkommen der Miltzower einer Sensation gleichen. Die SGR erwartet Verbandsligist Güstrower SC. Die Barlachstädter gehören seit Jahren dank Offensiv-Kräften wie Rico Keil und Sava-André Mihajlovic zu den Tormaschinen der höchsten MV-Klasse. Für Reinkenhagen wird das Zweitrundenduell daher wohl zum absoluten Defensiv-Härtetest. Spielertrainer Tim Olbrich will trotz der klaren Rollenverteilung von Favorit und Außenseiter aber noch lange nicht das Handtuch werfen. „Vorher geschlagen geben, macht man nicht.“

Der Rostocker FC hat am Sonnabend gezeigt, wie der GSC entnervt werden kann. Die Hanseaten „zerlegten“ die Barlachstädter mit 7:1. „Dass Güstrow nach dieser Packung zu uns kommt, ist sicherlich kein guter Zeitpunkt. Die haben im Training bestimmt ordentlich Ballett bekommen“, meint Olbrich. Druck verspürt er nicht. „Wir gehen total entspannt ins Spiel. Wir können ja nur gewinnen“, meint Olbrich. Anstoß ist am Sonnabend um 15 Uhr.

SGR-Ligagegner SV Kandelin stößt schon eine Stunde früher an und empfängt dann den Landesliga-Aufsteiger SV Waren. Der Grimmener SV muss am Sonntag weit reisen und spielt in Ludwigslust.

Von Horst Schreiber