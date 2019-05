Richtenberg

Thomas Boljahn war der erste, der mit sprudelndem Sekt auf die Jubeltraube aus blau-weißen Kickern losging und Trainer Robert Lembke mit dem Meister-Schampus übergoss. Während sich der Coach der SG Empor Richtenberg die klebrigen Tropfen aus dem Gesicht wischte, ging hinter ihm Feuerwerk in die Luft. Dann machte ihn der nächste Spieler nass. Die Aufstiegsparty war direkt nach dem 4:0-Erfolg am Sonntag über die SG Wöpkendorf in vollem Gange. Drei Spieltage vor Schluss ist die Elf von Robert Lembke nicht mehr vom Spitzenplatz der Landesklasse I zu verdrängen. Zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Landesliga ist die SG zurück! „Wir sind wieder da, wo wir hingehören“, freute sich Boljahn, der mit seinem 1:0 die Meisterfeier eröffnete.

Zähe Aufstiegspartie

Es war kein fußballerischer Leckerbissen, den die Richtenberger zum entscheidenden Duell gegen den abstiegsbedrohten Wöpkendorfer hinlegten. Das musste auch Lembke eingestehen: „Das war vorher klar. Und wir haben uns dem Gegner angepasst.“

Bis auf die vier Treffer und einem Boljahn-Abschluss ans Aluminium, gab es im Spiel nichts Nennenswertes. Die Gäste blieben 90 Minuten komplett blass und ohne Schuss aufs Tor.

Boljahn knackte den Abwehrriegel nach 22 Minuten, stocherte den Ball über die Linie. Vier Minuten später legte er per Bogenlampe auf den zweiten Pfosten für den heranrauschenden Dennis Klütz auf. Nach dem Seitenwechsel vollendete der Torjäger ein klasse Anspiel zum 3:0 (80.), ehe Christian Schwittay per Einzelaktion durch den Strafraum tanzte und zum 4:0 in die Maschen drosch (89.). Der Aufstieg war perfekt. „Ein Herzschlagfinale am letzten Spieltag hätte auch was, aber ist schon schön, dass wir jetzt durch sind“, meint Boljahn.

Seit Oktober an der Spitze

Der Aufstieg hatte sich lange angebahnt. Empor blieb als Herbstmeister im Jahr 2019 bislang ungeschlagen und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus – auch weil der ärgste Verfolger Trinwillershagen schwächelte. Zwar rangen die Rot-Weissen der SG die einzigen Zähler in der Rückrunde ab (1:1) und bleiben damit das einzige Team, gegen das Empor in dieser Saison nicht gewinnen konnte (Hinspiel 1:3). Doch mussten sie aufgrund von zwei Niederlagen und einem Remis mehr als der Lokalrivale abreißen lassen. So hat Richtenberg (74) drei Spiele vor Schluss nun zehn Punkte Vorsprung auf Aufsteiger Barth (2.), die mittlerweile an Trin vorbeigezogen sind.

Seit dem 2:0-Sieg in Ribnitz-Damgarten am 11. Spieltag Ende Oktober thronen die Richtenberger durchgehend an der Spitze. Beim letzten Aufstieg in die 7. Liga in der Spielzeit 2014/15 war die SG Empor ebenfalls schon nach der Hinserie Spitzenreiter. Damals konnte sie „erst“ am vorletzten Spieltag nach einem 1:0-Heimsieg über den Greifswalder SV II feiern. Auf die Reserve des Greifswalder Nachfolge-Vereins treffen die Richtenberger nun in der kommenden Saison in der Landesliga Ost.

Premieren-Aufstieg und Punkte-Rekord

Empor-Kapitän Marcel Bruzdziak ist erleichtert, dass der Wiederaufstieg in trockenen Tüchern ist: „Wir haben zwei Jahre hart gearbeitet. Es ging immer voran. Es ist echt bemerkenswert, was in dieser kleinen Stadt Richtenberg entstanden ist. Wir haben Teams hinter uns gelassen, die vor Jahren noch vor uns waren.“ Obwohl er die Landesliga-Aufstiege schwer vergleichen kann, schätzt Bruzdziak den Meistertitel heute aufgrund der jüngsten Ligenreform sogar noch höher ein, weil die Ligen qualitativ stärker geworden sind.

Trainer Lembke feierte mit dem Sieg gegen Wöpkendorf eine Premiere: Es ist sein erster Aufstieg als Männertrainer. Zur Halbserie der Saison 2015/16 übernahm er das Kommando bei den SG-Herren, führte sie vom letzten Landesliga-Platz noch zum Klassenverbleib. Der Abstieg ein Jahr später soll sich in der kommenden Saison nicht wiederholen.

Doch zunächst richtet Lembke die Gedanken auf die noch anstehende Spielzeit. „Wir wollen noch die 80-Punkte-Marke knacken“, gibt der Trainer aus. Derzeit steht Empor bei 74. Schon jetzt Vereinsrekord.

Auch Torjäger Boljahn könnte noch persönlich feiern, liegt nach dem Doppelpack am Sonntag nur noch vier Tore hinter den beiden führenden der Landesklasse, Andreas Kuhn (Reinkenhagen) und Steven Zok ( Wolgast, beide 28 Tore). „Mal gucken, drei Spiele habe ich ja noch...“, erwidert Boljahn auf die Frage nach dem Ziel Torjägerkrone.

Prohn macht Riesen-Schritt Richtung Klassenverbleib

Das Meisterschaftsrennen in der Landesklasse I ist beendet, der Abstiegskampf dagegen noch in vollem Gange. Zwar ist Schlusslich Hohendorf trotz eines 3:2-Erfolgs über den Vorletzten TSV 1860 Stralsund II bereits abgestiegen, doch sechs Teams kämpfen noch darum, am Ende nicht auf Rang 14 oder 15 zu landen. Einen wichtigen Schritt machte der SV Prohner Wiek, der 4:2 gegen den Ligavierten Rot-Weiß Wolgast gewann und nun sieben Punkt über dem Strich steht. Einen ähnlich starken Befreiungsschlag hat der Tribseeser SV nach dem 2:2 gegen Tabellennachbar SV Sturmvogel Lubmin verpasst. Zwar haben die Trebelstädter einen Punkt auf Wöpkendorf gutgemacht, bleiben aber in Abstiegsgefahr.

Horst Schreiber