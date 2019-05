Wismar

Der Fußball-Oberligist FC Anker Wismar hat das Testspiel gegen den noch Zweitligisten Hamburger SV abgesagt. Ursprünglich sollte die Begegnung, verbunden mit der Einweihung des Kurt-Bürger-Stadions nach der Sanierung der Rasenfläche und der Erneuerung der Laufbahn mit Tartan, am Sonntag, dem 7. Juli, stattfinden. „Wir haben uns seit Wochen bemüht, vom HSV die endgültige Zusage zu erhalten. Leider wurden wir immer wieder von Woche zu Woche vertröstet. Hinzu kommt, dass noch gar nicht feststeht, ob die Hamburger die zweite Liga wieder verlassen können. Falls nicht, wäre der Termin am 7. Juli geplatzt. Das Risiko ist für uns zu hoch geworden. Deshalb habe ich im Namen des Vorstandes des FC Anker das Spiel abgesagt“, so Anker-Geschäftsstellenleiter Philipp Unversucht, der auch Mannschaftskapitän des Oberliga-Teams ist.

Die Zeit für die logistische Vorbereitung sei jetzt zu kurz, meint Unversucht. Hinzu komme das finanzielle Risiko. Denn der Hamburger SV wäre ohne eine Antrittsprämie nicht nach Wismar gekommen. Ob das Interesse der HSV-Fans für ein Spiel in Wismar bei einem Verbleib in der zweiten Liga so groß gewesen wäre, wird inzwischen nicht nur beim FC Anker bezweifelt. Um alle Kosten zu decken, müssten mindestens über 3000 Zuschauer ein Ticket kaufen. Beim letzten Heimspiel vor drei Jahren gegen den Bundesligisten Hertha BSC Berlin waren bei bestem Wetter 1500 Zuschauer im Kurt-Bürger-Stadion.

Peter Preuß