Rostock

Fünf Spiele, eine Niederlage, ein Remis und drei Siege in Folge – der FC Hansa Rostock hat nach dem Re-Start in der 3. Liga in die Erfolgsspur gefunden. Mehr noch: Das Team deutet im Frühsommer 2020 Qualitäten an, die ihr bislang nicht zugetraut wurden.

Als Prunkstück der Mannschaft präsentiert sich die Abwehr um Kapitän Julian Riedel. Sie hat sich zur besten der Liga gemausert. 35 Gegentreffer in 32 Partien sind ein Spitzenwert. Kaum jemand hätte es nach dem Wechsel von Oliver Hüsing für möglich gehalten, dass Nachfolger Sven Sonnenberg in seiner ersten Drittliga-Saison so stark auftrumpfen könnte.

Anzeige

Der Klub und Trainer Jens Härtel haben sich von der Corona-Diskussion nicht beirren lassen. Während andere mit beiden Beinen auf der Bremse standen und den Saisonabbruch provozieren wollten, machte Hansa Tempo.

Weitere OZ+ Artikel

Drei Siege am Stück beweisen: Hansas Tendenz ist aufsteigend. Doch Vorsicht: Auch in der Hinrunde gab es eine Erfolgsphase. Sie endete mit der Pleite beim Tabellenletzten in Jena.

Wenn sich das Team nicht zufriedengibt, konzentriert arbeitet und kontinuierlich punktet, ist der Aufstieg wahrscheinlich.

Von Christian Lüsch