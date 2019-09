Rostock

Neuzugang Rasmus Thellufsen vom FC Hansa Rostock muss bei seinem neuen Arbeitgeber mit dem Namen „Pedersen“ auf dem Trikot auflaufen. Nach mehrtägiger Prüfung hat der Deutsche Fußballbund am Mittwoch entschieden, dass der 22 Jahre alte Spieler nicht mit seinem zweiten Nachnamen auf dem Trikot auflaufen darf. Auch im Spielberichtsbogen und der Aufstellung muss er mit Pedersen, seinem Familiennamen, auftauchen. In Dänemark hatte es derartige Forderungen nicht gegeben. Bei all seinen bisherigen Einsätzen für seinem Heimatverein Aalborg BK und auch als Junioren-Nationalspieler hatte der Blondschopf mit dem Namen „Thellufsen“ auf dem Rücken spielen dürfen.

Laut DFB-Statuten darf auf dem Trikot nur der Familienname oder ein im Personalausweis eingetragener Künstlername stehen.

Von Christian Lüsch