Hansa Rostock ohne Personalsorgen zum Spiel in Magdeburg

Nachdem er wegen einer Knieverletzung wochenlang kein Drittliga-Spiel für die Rostocker bestreiten konnte, kehrt Kapitän Julian Riedel am Sonnabend beim Spiel gegen den 1.FC Magdeburg in den Kader des FC Hansa zurück. Ein Einsatz von Beginn an ist allerdings unwahrscheinlich.