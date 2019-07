Barsinghausen/Wolfsburg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock steht am Sonnabend vor seinem ersten Härtetest. Die Mannschaft reist nach Abschluss ihres fünftägigen Trainingslagers in Barsinghausen nach Wolfsburg und trifft dort auf Bundesligist VfL. Das Testspiel gegen die „Wölfe“, die am vergangenen Sonnabend in die Saisonvorbereitung gestartet sind, beginnt um 16 Uhr im AOK-Stadion am Allerpark. Dort ist das Bundesliga-Frauenteam des VfL Wolfsburg zu Hause.

„Ich habe während meiner Zeit beim 1. FC Magdeburg sehr häufig gegen Wolfsburg gespielt. Das wird ein interessanter Test, bei dem wir sicher voll gefordert werden. Sie haben einen neuen Trainer und spielen nicht den Fußball der 3.Liga. Für uns geht es darum, unser Pressing zu verbessern und Ballsicherheit auszustrahlen“, sagte Hansa-Profi Nils Butzen. Neuer Cheftrainer der Niedersachsen ist der Österreicher Oliver Glasner, der Nachfolger von Bruno Labbadia ist.

Die Rostocker werden am Vormittag zum letzten Mal in Barsinghausen trainieren und dann mit dem Mannschaftsbus die 120 Kilometer nach Wolfsburg zurücklegen. Nach dem Testspiel reist das Team zurück nach Rostock.

Christian Lüsch