FSV Gademow in der Turnierauswahl gleich doppelt vertreten

Sassnitz

Während der Siegerehrung beim 10. Rügenpokal erwarteten die Zuschauer in der gut gefüllten Sporthalle Dwasieden auch die Verkündung der diesjährigen Turnierauswahl. Die vier Feldspieler und ein Torwart kamen dabei aus vier unterschiedlichen Teams. Doppelt vertreten war dabei aber kein Finalteilnehmer, sondern der FSV Gademow. René Wendt wurde zum besten Torhüter gewählt. Mit nur drei Gegentoren im D-Cup hatte er entscheidenden Anteil am ersten Aufstieg seiner Mannschaft. Ebenfalls in der Auswahl steht der FSV-Kicker Marten Gebauer. Der Nachwuchsspieler zeigte sich besonders Treffsicher und war an vielen der 44 Tore seiner Mannschaft beteiligt.

Ebenfalls einen doppelten Aufstieg und am Ende einen starken dritten Platz legte der SV Rambin angeführt von Mathias Saathoff hin. Der Angriffsspieler wirbelte die Abwehrreihen im C-, B- und A-Pokal gehörig auf.

Neben dem Wanderpokal der VfL Bergens Kapitän Felix Essner auch noch eine private Trophäe vom Rügenpokal mitnehmen. Der Bergener überzeugte mit seiner Geschwindigkeit und Zweikampfstärke. Im Finale gelang ihm mit dem 1:2-Anschlusstreffer wohl sein wichtigster Treffer.

Am lautesten wurde es bei der Siegerehrung, als der letzte Spieler der Auswahl bekanntgegeben wurde. Martin Fidorra musste sich mit der zweiten Mannschaft der SG Sassnitz/ Binz zwar mit dem Silberrang zufrieden geben, er überzeugte die Jury aber. Gerade in der B-Staffel, die die SG ohne Gegentor gewann, traf er fast nach belieben. Eine besondere Auszeichnung, war er in seiner jungen Mannschaft doch einer der Ältesten in der Halle.

Von Niklas Kunkel