Garz

Ein Jahr musste der FSV Garz in der Landesklasse auf den Rasen des SV Samtens ausweichen. Eine ungewohnte Situation, denn nicht nur die Mannschaft hatte bei Heimspielen auf fremdem Platz eine Umstellung hinzunehmen, auch die Zuschauer mussten eine weitere Anreise in Kauf nehmen – damit ist am Wochenende Schluss.

Zur Eröffnung des frisch renovierten FSV-Platzes gastiert die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock auf Rügen (Sa., 14 Uhr). „Im Hintergrund liefen die ganze Zeit die Planungen im Vorstand. Ein großer Dank an Agrarprodukte Garz GmbH mit Frau Wolff, die uns das Vertrauen geschenkt haben und ohne großes Überlegen den Platz neu gemacht haben“, gibt der Vorstand des Vereins bekannt.

Zusätzlich wurde das Vereinshaus in Eigenintensive wieder hergerichtet. „Unser Dank gilt hier unseren Ordnern Klaus Unruh, Dieter Krause und Fred Pöthke“, bedankt sich der Verein. Mit Hilfe von Sponsoren wurden passend zum frischen Antlitz der Anlage auch neue Fußballtore organisiert. Federführend hierbei war Danilo ­Goers, der auch wichtigen Anteil am Besuch des Oberligisten Hansa II hat. Im Interview spricht er über die Vorgeschichte zum Spiel des Jahres für den FSV.

Herr Goers, wie kam der Kontakt für das Eröffnungsspiel zu Stande?

Danilo Goers: Es ist so, dass ich Axel Rietentiet, den heutigen Cheftrainer der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock, bereits aus gemeinsamen Zeiten der Kinder- und Jugendsportschule Rostock kenne. Wir haben gemeinsam von 1984 bis 1988 für Hansa gespielt und uns in der Sportschule ein Zimmer geteilt.

Konnten Sie die Verantwortlichen von Hansa schnell überzeugen?

Ich habe Axel Rietentiet angerufen und innerhalb von fünf Minuten erfolgte die mündliche Zusage ,Ja, wir kommen nach Garz’. Es ist einfach wunderbar, dass über Jahre eine solche Freundschaft entstanden ist!

Ein Rüganer für Hansa dabei

Mit Bill Willms kickt seit Winter 2015 ein Rüganer in der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Willms spielt eine wichtige Rolle im Verein. So schaffte es der ehemalige Spieler des VfL Bergen bis ins Kapitänsamt und ist für viele Fußballer auf Rügen ein Vorbild. Im Kurzinterview spricht Willms über seinen Besuch auf der Heimatinsel.

Herr Willms, freuen Sie sich schon auf das Eröffnungsspiel und ist es etwas Besonderes?

Bill Willms: Natürlich freue ich mich auf das Spiel in Garz. Die Vorbereitung geht endlich wieder los, besser geht es nicht. Alle Akteure zu kennen und gegen alte Kumpels wie Wilhelm Goers zu spielen, ist immer etwas Besonderes.

Planen Sie nach dem Spiel noch einen Heimaturlaub bei der Familie?

Eventuell ist ein Kurzurlaub bis Montag geplant. Je nachdem, ob der Trainer uns frei gibt. Ich freue mich aber, wenn alle vorbei kommen und das Spiel genießen.

Einlass ist am Sonnabend ab 12 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Niklas Kunkel