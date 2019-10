Grimmen

Toralf Herzberg fällt auch im trüben Flutlicht auf dem Grimmener Kunstrasen auf. Denn auf seinen Fußballschuhen scheint die gesamte Farbpalette an Grelltönen vereint zu sein. Der 47-Jährige wollte in seinem Karriereherbst noch einmal Akzente setzen. „Wenn es die Leistung nicht mehr hergibt, müssen eben die Schuhe herausstechen“, lacht Herzberg und ergänzt: „Ich habe mein Leben lang schwarze Schuhe getragen. Mit meinem letzten Paar wollte ich noch einmal bunt sein.“ Die farbenfrohen Treter haben dem Stürmer der Grimmener-SV-Oldies am Mittwochabend zwar nicht zu einem Tor verholfen, dennoch brillierten sie ebenso wie die Mannschaft beim 4:2-Erfolg gegen den SV Steinhagen.

Ligazweiter beim Dritten

Das Nachholespiel vom 1. Spieltag der Ü-35-Kreisoberliga war ein echtes Spitzenduell. Der überraschend stark gestartete SV Steinhagen reiste als Tabellenzweiter zum Ligadritten ins Sportforum. Die Hausherren machten in der ersten Hälfte deutlich, dass die Positionen nach dem Spiel getauscht sein sollen.

Steffen Krüger erzielte die 2:0-Halbzeitführung (11., 25.). Die Gäste waren durch zwei Fernschüsse von Michel Knuth gefährlich gewesen. „Den einen habe ich schon drinnen gesehen“, staunte der Steinhäger Kapitän auch nach Abpfiff noch über die Chance, die GSV-Torhüter André Salewski zunichte gemacht hatte.

Nach dem Seitenwechsel rannten die Gäste, angetrieben vom quirligen Knuth, an. Der 35-Jährige, der im Gegensatz zu Toralf Herzberg die schlichte Schuhvariante in schwarz bevorzugt, war überall auf dem Platz zu finden. „Man wechselt halt, klebt nicht auf einer Position“, zuckt er mit den Achseln. Der Aufwand wurde belohnt. Maik Lange ballerte einen Freistoß aus rund 35 Metern in die Maschen. „Wenn Maik antritt, geht der Ball entweder rein oder zerschießt die Scheiben von der Umkleide“, feixte einer der Teamkollegen des Torschützen nach Abpfiff.

Das 3:1 besorgte Grimmens Christoph Müller, der einzige neben Herzberg mit extravagant kolorierten Schuhe, mit einem feinen Schuss aus der Drehung von der Strafraumkante (51.). Die Antwort ließ keine 60 Sekunden auf sich warten. Knuth dribbelt sich durch die GSV-Verteidigung und legt kurz vor der Grundlinie quer. Michael Steinhöfel drückt das Leder über die Linie.

Privatduell Herzberg gegen Knuth

Steinhagen witterte wieder einen Punktgewinn. Der GSV nutzte die sich nun bietenden Räume zunächst nicht gut genug, konnte die Gäste aber gut in ihren Angriffsbemühungen stoppen. Manchmal aber nur mit unfairen Mitteln. So gerieten Herzberg und Knuth aneinander, nachdem der Stürmer dem Kapitän ein Bein stellte und so zu Fall brachte. Gelb für Herzberg, der für ein ebenso effektives Trikotziehen nicht mehr hinterherkam. „Man merkt das Alter schon, wenn man gegen 30-Jährige spielt. Und ihr Kapitän ist ja nicht der Schlechteste...“, meinte der Grimmener.

Ein paar Minuten später beharkten sich beide erneut. Schiedsrichter Steve Kröger hatte die gelbe Karte für Herzberg schon wieder gezückt, beließ es aber bei der Ermahnung. Glück für Grimmen, dass mit elf Mann auf dem Platz die Entscheidung feiern durfte. Steffen Krüger nahm seinem Gegenspieler den Ball ab und netzte frei vor dem Tor in den Winkel ein (70.). Michel Knuth haderte mit dem Verlust von Platz zwei: „Ärgerlich, denn die Chancen waren da. Ein 3:3 wäre gerecht gewesen – aufgrund der zweiten Hälfte. Die erste haben wir verschlafen.“

GSV ist „best of the rest“

Für den GSV war das ein Big Point, schließlich ist Platz zwei in der Südstaffel der Kreisoberliga so etwas wie der „Spitzenplatz vom Rest der Liga“. Denn abgeschlagen ganz oben thront der TSV 1860 Stralsund. Zwar ist die Tabelle am 8. Spieltag durch unterschiedlich viel absolvierte Spiele teils stark verzerrt, dennoch scheinen die Sundstädter mit acht Zählern Vorsprung bereits endgültig enteilt. „ Stralsund ist wohl nicht einholbar“, meint auch GSV-Trainer Reiner Kerscheck mit leicht resignierter Miene. Der GSV will trotzdem „oben mitspielen“ ( Herzberg). Kerscheck konkretisiert nach dem jüngsten Erfolg: „Platz zwei oder drei streben wir schon an.“ Damit wurde das Ziel vom Saisonbeginn schon leicht nach oben korrigiert.

Auch Gegner Steinhagen will ob der guten Bilanz nach sieben Spielen keine kleinen Brötchen backen. Platz eins bis fünf soll es am Ende werden. Die Partie gegen 1860 Stralsund haben sie noch nicht abgeschrieben. „Die sind schlagbar“, ist sich Michel Knuth sicher. Das bewies jüngst der Tribseeser SV, der vor einer Woche überraschend 3:1 gegen den Landesmeister von 2018 mit 3:1 gewann. In der Rückrunde will Steinhagen das 0:8 aus dem Hinspiel gegen den Ligaprimus aufarbeiten. Doch zunächst steht das Nachbarschaftsduell am Sonntag gegen den SV Abtshagen an.

Toralf Herzberg kann seine leuchtenden Fußballschuhe bereits heute Abend wieder auspacken. Der GSV empfängt die SG Empor Richtenberg.

Von Horst Schreiber