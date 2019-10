Prohn

Aufatmen in Prohn, Ernüchterung in Garz und Überraschung in Kandelin: Der 9. Spieltag der Landesklasse I brachte einen Positionswechsel im Tabellenkeller. Beide Aufsteiger der Regionen gewannen und schöpfen neue Hoffnung auf den Ligaverbleib, um den Garz mehr denn je und Reinkenhagen jetzt wieder zittern müssen.

Prohner belohnen sich endlich

Die Erleichterung war riesig, denn der Siegesjubel hatte sich beim SV Prohner Wiek zweieinhalb Monate oder 810 Spielminuten lang angestaut. Am Sonnabend durfte er nach dem 2:1 gegen die Kickers JuS rausgebrüllt werden. Die Fußballer des SVP haben den ersten Saisonsieg eingefahren. „Das war befreiend! Der Sieg war wichtig, damit die Stimmung im Team nicht kippt“, sagte Trainer Tino Dell.

Die Gäste aus Jürgenstorf und Stavenhagen begannen gut. Schon nach drei Minuten traf Philipp Schröder zur Führung. Den Start, eigentlich eine Stärke des SVP, verpennten die Sundkicker diesmal. Dafür drehten sie in der zweiten Hälfte auf. Hans-Henning Kopmann vollendete einen „geilen Konter“ ( Dell) zum Ausgleich (57.). Beim zweiten erfolgreichen Tempogegenstoß netzte Kabiro Babou ein (69.). „Als Trainer dachten wir uns: Endlich! Wir haben uns belohnt.“ In den letzten Minuten sicherten die Prohner durch großen Kampf die wertvollen Zähler, die sie vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz hievten.

Garz verliert Spiel und Punkt

Der SVP kann die Rote Laterne trotz der ursprünglich vier Punkte Rückstand an den FSV Garz abgeben, da die Inselkicker nicht nur beim Grimmener SV II krachend verloren (0:9), sondern auch noch per Gerichtsurteil das sportlich erkämpfte Remis gegen Concordia Zarnekow (2:2) aberkannt bekommen haben.

„ Garz hat mehrfach Spieler mitwirken lassen, bei denen keine digitalen Passbilder hinterlegt waren“, berichtet Staffelleiter Sebastian Kuhräuber. Die Regel, die der Kontrolle für Schiedsrichter und Gegner dient, wurde Anfang des Jahres eingeführt. Zunächst verhängte der Landesfußballverband bei Verstößen Geldstrafen. Wer der Verpflichtung mehrfach nicht nachkommt, muss mit einer 0:3-Wertung für betroffene Spiele rechnen. So wurde auch das Duell des FSV gegen die SG Wöpkendorf Ende August nachträglich mit 0:3 (ursprünglich 1:3) gewertet.

Auch Garz’ Gegner vom Sonntag, die Grimmener Reserve, wurde bereits mit so einer Geldstrafe in Höhe von 50 Euro für einen Fehltritt im Spiel gegen Prohn belegt. Gegen den FSV war aber das Sportliche bestimmendes Thema. Robert Fischer traf nach der Pause vierfach. Die jungen Angreifer Justin Bunge und Lukas Ziems markierten zuvor den 2:0-Halbzeitstand. Durch den höchsten Saisonsieg für den GSV klettert die Verbandsliga-Vertretung aus den Abstiegsrängen.

Retelsdorfs Hattrick bringt SVK in die Spur

Beim zweiten Saisonsieg für den SV Kandelin glänzte Kapitän Tom Retelsdorf. Beim 4:3 in Ribnitz-Damgarten besorgte der Spielführer per Hattrick die 3:0-Halbzeitführung, die kurz nach der Pause dahin war. Am Ende entschied ein verunglückter Freistoß die Partie.

„Wir hatten eine katastrophale Passquote und haben es nicht geschafft, mal zwei Bälle nacheinander zum Mitspieler zu bringen“, ärgerte sich der Ribnitzer Co-Trainer Olaf Schubert. Die Gäste nutzten die mangelnde Genauigkeit im Spiel der Gastgeber, um immer wieder schnell umzuschalten und die löchrige PSV-Abwehr vor weitere Probleme zu stellen. Beim 1:0 (8.) und 2:0 (10.) netzte Retelsdorf jeweils aus der Distanz ein. Bei seinem dritten Treffer bugsierte er das Spielgerät nach Flanke mit dem Körper über die Linie (35.). „Wir lagen völlig zurecht mit drei Treffern hinten“, sagte Schubert.

Doch der PSV kam nach der Pause zurück. Drei Treffer binnen zwölf Minuten und dazu kam noch Glück für Kandelin, dass ein Handspiel im eigenen Strafraum nicht geahndet wurde. So bescherte ein Freistoß von Tom Urbrock gleich drei Punkte für den Aufsteiger. Der erste Schuss landete noch in der Mauer, der Nachschuss segelte in die Maschen.

SGR kommt nicht vom Fleck

Die SG Reinkenhagen musste sich zum fünften Mal im neunten Spiel die Punkte teilen. Gegen die SG Wöpkendorf reichte es nur zu einem 1:1. Peter Knoll erzielte die frühe Führung per Fernschuss (5.), die Max Loebe nach Ecke ausglich (39.).

Nach der Pause hatten beide Teams gute Möglichkeiten auf den Sieg, die Hausherren kamen vor allem in den Schlussminuten noch gefährlich vor das Tor. „Zwei Punkte zu wenig“, merkte Tim Olbrich, dem das Verletzungspech treu bleibt, an. So trennt die Sundhäger nur noch ein Punkt vom ersten Abstiegsplatz, den jetzt die Wöpkendorfer einnehmen.

Von Horst Schreiber und Jule Buß