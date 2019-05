Stuttgart

Die Schweriner Fans feierten ihre Lieblinge, als hätten sie den Titel verteidigt. Doch die Tränen der Spielerinnen ließen sich trotz der SSC-Sprechchöre und den riesigen Banners, dass die Anhänger in ihrem Block ausgerollt hatten, nicht aufhalten. Zum Gewinn von Supercup und Pokal gesellt sich „nur“ der Vizemeistertitel in der deutschen Volleyball-Meisterschaft. Die Schale hat am Sonnabend der Allianz MTV Stuttgart aus der Schweriner Vitrine entführt. „Das tut sauweh“, meinte SSC-Trainer Felix Koslowski.

Seine Mannschaft musste sich im fünften und entscheidenden Duell in Stuttgart mit 2:3 (12:25, 20:25, 25:14, 26:24,11:15) geschlagen geben. Als die Stuttgarter Managerin Kim Renkema die neuen Meisterinnen mit einer Champangerdusche abkühlte, trotteten die entthronten Schwerinerinnen mit hängenden Köpfen in Richtung Kabine. Aus den Lautsprechern schallte „We are the Champions“. Der Song, den die Mecklenburgerinnen zuletzt so oft gehört hatten, begleitete nun ihren Trauermarsch.

Kapitänin Jennifer Geerties musste eine Viertelstunde nach Spielende das Interview abbrechen, weil sie immer wieder in Tränen ausbrach. „Es ist so hart, dass erleben zu müssen, aber wir können trotzdem mit der Saison zufrieden sein“, sagte sie, als sie sich gefasst hatte, immer noch mit bebender Stimme.

2200 Zuschauer brachten die Scharrarena von Beginn an zum Beben. Im Betonbunker in den Katakomben der Mercedes-Benz-Arena war es derart laut, dass es an Körperverletzung grenzte. Auf dieser gewaltigen Stimmungswelle surften die Gastgeberinnen sofort los – schnell lagen die Schwerinerinnen mit 1:10 hinten. Da hatte Koslowski seine erste Auszeit längst genommen. Das SSC-Team, das 48 Stunden zuvor das Entscheidungsspiel mit einer Galaleistung und einem 3:0-Heimsieg erkämpft hatte, war nicht wiederzuerkennen:

Statt souverän und selbstbewusst traten die Norddeutschen abwartend und nervös auf. Nie zuvor in der gesamten Saison – nicht einmal in der Champions League gegen die beiden italienischen Volleyball-Schwergewichte Scandicci und Conegliano – hatten die Schwerinerinnen einen Satz mit 12:25 verloren. Symptomatisch: Diagonalangreiferin Kimberly Drewniok, gewöhnlich verlässliche Punktesammlerin, holte keinen einzigen Zähler, Außenangreiferin McKenzie Adams lediglich einen.

Auch wenn der Rekordmeister den zweiten Durchgang besser agierte, das Duell offener gestaltete und beim 18:18-Zwischenstand noch alle Möglichkeiten hatte – an seine Normalform kamen die Schwerinerinnen, die von 100 Fans trotz ihres massiven Durchhängers bedingungslos angefeuert wurden, immer noch nicht heran. Es Fehlerquote beim SSC – zum Haareraufen.

Und die Stuttgarterinnen waren wild entschlossen, ihre fünfte Titelchance in Folge zu krönen. Angeführt von der US-Amerikanerin Krystal Rivers entschied der ewige Vizemeister auch den zweiten Satz für sich.

Die sechs minütige Pause tat den Gelben-blau dann gut. Danach kamen die Schwerinerinnen endlich in Fahrt. Und wie: dank einer starken Aufschlagserie von Jennifer Geerties zog das Team auf 9:0 weg. „Es war ganz stark, wie wir zurückgekommen sind. Das schafft nicht jede Mannschaft“, lobte Koslowski, der personell alle Register zog und fast als Spielerinnen einsetzte, den Kampfgeist.

Im vierten Satz waren beide Meisterschaftsanwärter ebenbürtig und lieferten sich Ballwechsel auf hohem Niveau. Es war extrem spannend, denn alle kämpften verbissen, und es entwickelten sich Schlachten um jeden Punkt. Bis zum 19:19 lagen die Kontrahenten gleichauf. Den ersten Satzball vergab der SSC zwar noch, doch der zweite saß.

„Es war klar, dass im Tiebreak Kleinigkeiten den Ausschlag geben würden“, erklärte der 34-jährige SSC-Trainer. Wer weiß, wie es weitergegangen wäre, hätten die Schiedsrichter beim Stand von 9:7 für Stuttgart richtig entschieden. Doch ein Ball des SSC wurde im Aus gesehen. Statt 9:8 stand es 10:7 für die Schwäbinnen. Die Vorentscheidung.

„Natürlich sind wir enttäuscht. Wir wären nicht mit dem Herzen bei der Sachen, wenn wir es nicht wären. Aber wir können Stuttgart den Erfolg gönnen. Sie sie haben hart dafür gearbeitet und lange darauf gewartet“, war Koslowski kurz vor der langen Bus-Heimreise schon ein bisschen versöhnlich.

SSC Palmberg Schwerin: Pogany, Geerties, Drewniok, Hanke, Dumancic, Barfield, Adams, Bongaerts, Szakmáry, Polder, Sakamoto, Lohmann.

Christian Lüsch