Sagard

Im Ort Sagard auf der Insel Rügen ist Fußball nicht von Frank Meyer zu trennen. Seit 1997 steht er als Cheftrainer an der Seitenlinie des Kreisoberligisten TSV Sagard und hat in der Zeit einiges miterlebt. Damals hat der heute 60-Jährige seine aktive Laufbahn beendet und wechselte in der Winterpause direkt auf die Trainerbank: „Beim damaligen Trainer ging es aus beruflichen Gründen nicht weiter. Ich war vorher schon Abteilungsleiter Fußball, und wie das dann immer so ist, habe ich den Trainerposten übernommen. Da musste ich nicht lange drüber nachdenken.“

An die beiden Aufstiege als Aktiver und Trainer denkt der Polizist dabei besonders gerne zurück. 1995 war ihm auf dem Platz der Aufstieg in die Bezirksklasse gelungen, mit ihm an der Seitenlinie schaffte der TSV 2016 den Sprung in die Landesklasse. Der kurze Ausflug in die überregionale Spielklasse dauerte jedoch nur eine Saison. „Wir haben sportlich eigentlich die Liga gehalten, aber durch die Reform der Spielklassen mussten wir als Elfter dann doch zwangsabsteigen“, sagt Meyer. Besonders gefreut hätte sich der Übungsleiter über einen Erfolg im Kreispokal, aber bei drei Finalteilnahmen ging er stets als Verlierer vom Platz. „Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie sollte es bisher nicht sein.“

Inzwischen ist Meyer nicht nur Trainer und Abteilungsleiter, sondern auch Vorsitzender des TSV Sagard. „Eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt Vorsitzender werden, aber es finden sich einfach kaum noch Leute, die das machen wollen“, begründet er seinen Schritt an die Spitze des Vereins. Der Personalmangel führt dabei dazu, dass nicht nur seine Familie immer wieder aushelfen muss, sondern auch der Vorsitzende mal den Rasenmäher als Greenkeeper über den Platz steuert oder die Einkäufe für den Spieltag erledigt. Im Jahr 2016 erhielt Frank Meyer für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft die goldene Ehrennadel vom Landesfußballverband.

Die Nachwuchssorgen treiben ihn aber nicht nur auf der Führungsebene um: „Früher hatten wir von den F-Junioren bis zu den Alten Herren in jeder Altersklasse mindestens eine Mannschaft im Spielbetrieb. Heute haben wir noch eine F- und E-Jugend. Wir sind froh, wenn wir jedes Jahr einen Spieler, der von einem anderen Verein zurückkommt, aus der Jugend in den Herrenbereich übernehmen können.“

Eine große Veränderung hat Frank Meyer auch bei der Zusammenarbeit der Vereine untereinander und mit dem Verband festgestellt. Während die Insel Rügen lange Zeit in den unteren Klassen eine eigene Liga stellte, ist der Spielbetrieb, auch durch die immer geringere Anzahl an Mannschaften, inzwischen mit den Teams vom Festland zusammengelegt. „Früher waren wir organisierter und der Zusammenhalt war ein anderer. Vielleicht auch, weil es auf Rügen überschaubar war. Heute geht es viel erfolgsorientierter und unpersönlicher zu“, verdeutlicht Meyer die Entwicklung.

Wie es sportlich für den TSV Sagard als Tabellenachter in der Kreisoberliga Nordvorpommern-Rügen diese Saison weitergeht, bleibt unterdessen weiter abzuwarten. Bisher steht als nächster Termin am 3. April das Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des TSV 1860 Stralsund im Spielplan. Sollte die Saison ein sportliches Ende finden, geht es für die Sagarder dann um den Klassenverbleib, denn fünf von 13 Teams müssen runter. Damit das nicht geschieht, wird Frank Meyer für seinen Verein alles geben. Wie schon die vergangenen 24 Jahre an der Seitenlinie des TSV Sagard.

Von Niklas Kunkel