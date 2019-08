Grimmen

Eine letzte Energieleistung von Christian Schmidt schürte noch einmal Hoffnungen beim Grimmener SV auf einen Punktgewinn gegen den Güstrower SC. Der Spielmacher hielt bei einem Querpass der Güstrower Abwehr den Kopf dazwischen und jagte sofort Ball und Gegner Björn Plate hinterher. Der GSC-Kapitän leistete sich einen folgenschweren Stockfehler. Schmidt nahm dankend an und bediente den ebenfalls gestarteten Stephan Rambow, der zum 2:3-Anschlusstreffer einschob. Sechs Minuten blieben den Hausherren noch, um das nicht mehr für möglich gehaltene Remis zu erkämpfen. „Alles egal jetzt, Männer!“, blies Kapitän Rambow über den Platz zum Schlusssturm. Das Happy End blieb allerdings aus. Kevin Beutins satter Schuss aus spitzem Winkel zappelte nur am Außennetz. Güstrow entführte am zweiten Verbandsligaspieltag drei Punkte aus der Trebelstadt.

Mit Niclas Wascher im zentralen Mittelfeld und Paul Rosolski im Tor debütierten zwei Nachwuchskräfte in der Formation von Trainer Martin Walewski. Der Schlussmann war nach 15 Minuten erstmals überwunden. Sava-André Mihajlovic schob einen Ball hinter die GSV-Abwehr flach ins Eck zur Führung. Danach hatte Sven Berndt frei vor GSC-Keeper Florian Kirsch die größte Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Sein Abschluss nach Lupfer-Vorlage von Jonas Thesenvitz ging knapp vorbei.

Stephan Rambow, der vor dem Spiel noch für die Auszeichnung zu Grimmens Sportler des Jahres geehrt wurde, kam nach einem Körperkontakt im Strafraum zu Fall. Christoph Vit verwandelte, wie schon beim Saisonauftakt in Bützow, sicher vom Elfmeterpunkt zum 1:1 (28.).

Grimmen war darauf bedacht, das gegnerische Aufbauspiel mit Zweikampfhärte zu unterbinden. So wandelte Sven Berndt in der zweiten Hälfte nahe am Platzverweis, als er Ole Schuller – beide im vollen Lauf – per Tackling von hinten von den Beinen holte. Schiedsrichter Steffen Ludwig beließ es bei Gelb. Bei Güstrow fehlte das Tempo in den Aktionen nach vorn. Der GSC brauchte einen langen Diagonalball, um erneut in Führung zu gehen. Rico Keil nahm den weiten Schlag an, scheiterte aber an Rosolski. Tim Schumacher drückte den Abstauber in die Maschen (39.).

Direkt nach dem Seitenwechsel drückte Grimmen. „In dieser Phase haben wir es verpasst, dass 2:2 zu machen. Da hätten wir mehr Durchschlagskraft entwickeln müssen“, analysierte Trainer Walewski. Stattdessen musste der GSV den dritten Gegentreffer hinnehmen. Schumacher hielt den Schlappen gegen eine Flanke von links (53.).

„Nach dem 1:3 ist es natürlich schwer. Güstrow ist eine starke Mannschaft mit starken Individualisten“, meint Walewski. Der GSC legte sich die Hausherren nun mit Kurzpassspiel oder schnellen Seitenwechseln zurecht. Ein weiterer Treffer von Keil wurde wegen Abseits aberkannt.

Grimmen wirkte platt – bis zur Schlussphase, initiiert durch Christian Schmidt. Doch der GSC hielt Stand und so feierte Björn Boy an alter Wirkungsstätte drei Zähler. „Das war kein gutes Verbandsligaspiel, sehr zerfahren“, gestand Boy, der vor drei Jahren vom GSV zum GSC gewechselt war.

Am Sonnabend bekam er als Innenverteidiger viel mit Angreifer Sven Berndt zu tun. Beide kommentierten die Szenen auf dem Platz häufig mit gegenseitigen Schulterklopfern und Lächeln im Gesicht. „Das ist ja Hobby hier. Da kann man auch mal kurz auf dem Spielfeld schnacken“, meint Boy und ergänzt: „Ich habe schon oft mit und gegen Büffel (Spitzname von Berndt/d. Red.) gespielt. Das ist ein ganz feiner Kerl.“

Für Boy und seinen GSC bedeutet das 3:2 den zweiten Sieg im zweiten Spiel und Tabellenplatz drei. Der Grimmener SV rutscht auf Rang acht und ist am kommenden Wochenende beim Mitfavoriten um den Aufstieg, Mecklenburger Schwerin, gefordert.Grimmener SV: Rosolski – Tilse, Schmidt, Vit, Max, Arend (71. Bunge), Wascher (57. Bläsing), Ziems (46. Beutin), Thesenvitz, Berndt, Rambow.Tore:0:1 Mihajlovic (15.), 1:1 Vit (28./Foulelfmeter), 1:2 Schumacher (39.), 1:3 Schumacher (53.), 2:3 Rambow (84.).

Von Horst Schreiber