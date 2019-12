GSV lockt zum Jahresabschluss mit Weihnachtsmarkt

Grimmen

Für den noch sieglosen Tabellenletzten der Verbandsliga, TSV Bützow, dürfte das Spiel beim Grimmener SV das letzte Fünkchen Hoffnung auf eine Aufholjagd sein. Denn nach dem Jahreswechsel folgt für den TSV ein Hammerprogramm mit Gegner Güstrow, Neubrandenburg, Rostocker FC, Pastow und Wismar. Der GSV hingegen dürfte mit einem Sieg und dann im besten Fall elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge äußerst entspannt in die Winterpause gehen.

Den Verbandsliga-Kickern aus Grimmen wird also ein motivierter Gegner vor der Brust stehen. Das sieht auch Vize-Präsident Christian Bockhahn so: „Die Tabellensituation ist deutlich. Dennoch wird das ein ganz heißer Ritt.“

Das letzte Pflichtspiel des Jahres ist gleichzeitig Auftakt zur Rückrunde. Zum Saisonstart gelang dem GSV ein 3:1-Erfolg in Bützow. Gegen eine Wiederholung des Ergebnisses hätte wohl kein Grimmener etwas einzuwenden.

Für angenehme Atmosphäre rund um das Verbandsligaspiel ist zumindest gesorgt. Die Fußballer laden nämlich zum Weihnachtsmarkt ins Sportforum. „Ich habe mit unserem Jugendobmann Björn Schulz gesprochen, was wir zur Adventszeit machen können und dann kamen uns allerhand Ideen“, sagt Bockhahn. So wird es neben typischem Weihnachtsessen und -trinken ein gemeinsames Singen und Überraschungen für Kinder geben. Der Eintritt zum Spiel am Sonnabend (Anstoß 13 Uhr) und Weihnachtsmarkt ist frei.

Von Horst Schreiber