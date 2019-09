Göhren-Lebbin

Henriette Sohns und Karl Marckwardt (beide Golfpark Strelasund) haben bei den Golf-Landesmeisterschaften in Göhren-Lebbin am Fleesensee den Landesmeistertitel erkämpft. Für die 22-Jährige, die in Wittenbeck lebt und in Güstrow studiert, war es der zweite Titelgewinn in Folge – und der dritte ihrer Karriere. Sohns benötigte auf dem Par-72-Parcours 164 Schläge und verwies ihre beiden Klubkameradinnen Marei Remer (175) und Sandra Bretsch (190) auf die Plätze zwei und drei. „Ich freue mich, dass ich meinen Titel verteidigen konnte, bin aber mit meiner Leistung nicht ganz zufrieden“, sagte die Siegerin.

Bei den Herren entthronte Karl Marckwardt, der sich mit 154 Schlägen den Landesmeistertitel sicherte, Vorjahressieger Christian Wißotzki. Der Wittenbecker wurde Dritter (157). Rang zwei belegte Benedikt Hirthammer vom Golfpark Strelasund mit 155 Schlägen.

Von Christian Lüsch