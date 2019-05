Greifswald

Nachdem die Oberliga-Fußballer des Greifswalder FC am vergangenen Sonntag den „Fluch“ gegen den Torgelower FC Greif besiegt haben, die Boddenstädter hatten das Spiel mit 3:1 gewonnen, geht es bereits heute Abend in der NOFV-Oberliga weiter. Die Hansestädter absolvieren ihr drittes MV-Derby nacheinander. Nach Anker Wismar (1:0) und dem Torgelower FC Greif steht jetzt des Landes-Derby gegen den Malchower SV an.

Die Kicker aus Greifswald haben damit eine eher einfache Aufgabe vor der Brust – jedenfalls, wenn man von der Tabelle ausgeht. Der Tabellendritte Greifswald spielt beim Tabellenschlusslicht.

GFC-Trainer Roland Kroos und seine Mannschaft sind sich einig. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und am Ende der Saison den dritten Platz verteidigen“, sagt der 59-jährige Kroos. Alle Beteiligten wissen aber auch, dass dafür die „Hürde“ Malchower SV zunächst überwunden werden muss.

Die Malchower sind Tabellenletzter und stehen erst bei vier Punkten auf der Habenseite. Der erste feststehende Absteiger konzentriert sich schon jetzt auf die neue Saison in der Verbandsliga MV und zeigte in der Rückrunde schon teilweise, dass man doch gut mitspielen kann. Letztlich gingen die Malchower aber immer leer aus.

Zehn Niederlagen gab es in der Rückrunde. Zuhause sieht die Bilanz zusätzlich noch schlimmer aus. Nur einen Punkt holte der MSV im heimischen Waldstadion. Die Aufgabe könnte auf dem Papier nicht leichter sein, aber wie so oft im Sport, sorgen krasse Außenseiter immer mal wieder für viel größere Überraschungen. Für den GFC geht es auch in Malchow darum, auf das eigene Spiel zu achten und es weitestgehend durchzubringen. Wenn dem Greifswalder FC das gelingt, dann sprang in dieser Saison fast immer ein Sieg heraus. Die Partie des Greifswalder FC beim Malchower SV wird heute um 19.30 Uhr angepfiffen.

Philipp Weickert