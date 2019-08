Grimmen

Neue Saison, bekannte Auftakthürden: Die Verbandsliga-Fußballer des Grimmener SV haben wie schon in der vergangenen Saison ein knallhartes Startprogramm vor der Brust. Am Sonnabend eröffnet der Vorjahres-Elfte beim TSV Bützow (6.). Dann folgen mit Güstrow (3.), Schwerin (5.), Malchow (Oberliga-Absteiger), Neubrandenburg (4.), Rostocker FC (7.), Pastow (2.) und Wismar (Oberliga-Absteiger) ausschließlich Top-Teams der Liga. „So einen Auftakt kennen wir ja nun“, unterstreicht Trainer Martin Walewski und erinnert an das Positive Ende der Startbilanz 2018: „Wir standen zwischenzeitlich ganz unten und sind trotzdem ruhig geblieben. Dann haben wir eine Serie gestartet und hatten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.“

Auch für die kommende Spielzeit ist der Ligaverbleib oberstes Ziel. „Alles weitere ist Bonus“, meint Walewski. Und das wird nicht einfach. Sportlich hatte der GSV in der vergangenen Saison vier Teams hinter sich gelassen. Durch den Zuspruch von drei Punkten aus dem Spiel gegen Bützow durch das Sportgericht kletterten die Trebelstädter nach Saisonschluss noch vor Boizenburg. „Drei dieser Teams sind nun nicht mehr da... Das wird eine ganz schwere Saison“, weiß der Trainer.

Co-Trainer und zwei Zugänge mit GSV-Blut

Optimistisch stimmen ihn die Kader-Veränderungen. Ex-Spieler Rainer Schmidt wechselt als „Co“ an die Seitenlinie. „ Rainer nimmt mir viel Arbeit ab. Ich kann mich voll auf ihn verlassen. Er kennt den Verein in- und auswendig, hat im Training aber einen gewissen Abstand zu den Spielern“, bemerkt der Cheftrainer.

Auf dem Feld kann Walewski auf die Dienste von zwei Rückkehrern bauen. Sven Berndt, der in der Jugend des Chemnitzer FC ausgebildet wurde, verstärkt nach seinem Aufenthalt bei der SG Karlsburg/ Züssow wieder die Zentrale beim GSV, in der er bereits zwei Jahre lang wirbelte. Zudem ist Tom Müller zurück von seinem Studium im dänischen Odense. „Bei Sven arbeiten wir noch an der Fitness. Tom hat in den Tests schon aufblitzen lassen, dass er nichts von seinem Können verloren hat“, freut sich Walewski.

Marcel Max, der zuletzt die Reserve als Trainer in die Landesklasse geführt hatte, will noch einmal als Aktiver angreifen und steht nach Aushilfen in der abgelaufenen Saison wieder voll im Kader der „Ersten“, ebenso sieben Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend. „Sie sollen so viele Eindrücke im Männerbereich sammeln, wie es nur geht. Wenn die Entwicklung stimmt und sie dranbleiben, werden die Jungs schnell Verbandsliga-Niveau erreichen“, sagt Walewski, der damit den eingeschlagenen Weg des GSV weiterverfolgt. Schon im vergangenen Halbjahr liefen mit Justin Bunge, Lukas Ziems und Paul Zabel regelmäßig A-Junioren in der Herren-Verbandsliga auf.

Der dritte externe Neuzugang ist Jonas Thesenvitz. Der schnelle Außenbahnspieler kam mit der Empfehlung von 21 Saisontoren vom VfL Bergen. „Jonas hat sich total gut integriert, fühlt sich hier pudelwohl – das merkt man“, bescheinigt Walewski.

Verabschieden musste der GSV Patrick Jeschke ( SV Siedenbollentin), Marcel Klein ( FSV Bentwisch), Sönke Ehrig ( Malchower SV) und Denis-Roy Simdorn (Pause wegen Knieproblemen).

Vorbereitung mit Ausrufezeichen

Mit den Neuzugängen blieb der Verbandsligist in den Vorbereitungsspielen ungeschlagen. Darunter ein bemerkenswertes 1:1 gegen Oberligist Greifswalder FC. „Das Ergebnis ist natürlich gut. Wir haben auch so wenig zugelassen. Da haben die Jungs gesehen, dass sie es können“, meint Walewski und erstickt überschwängliche Euphorie aufgrund der weiteren vier Testspielsiege im Keim. „Vor einem Jahr hatten wir eine ähnlich gute Vorbereitung und standen zu Saisonbeginn ganz unten. Die Ergebnisse sind überragend, aber ich kann sie einordnen. Wir hatten auch nicht so gute Spiele dabei.“

Am Sonnabend kann die Walewski-Elf die gute Form aus der Vorbereitung beim TSV Bützow unter Beweis stellen. Anstoß zum Saisonauftakt ist um 14 Uhr. Am 17. August eröffnet der Verein die Spielzeit dann im heimischen Sportforum mit dem Doppelspieltag der „Ersten“ gegen Güstrow (16 Uhr) und der „Zweiten“ gegen Landesklasse-Konkurrent Faulenroster SV (14 Uhr).

Horst Schreiber