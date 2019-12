Grimmen

In den letzten zehn Minuten des Spiels schleppten sich die Spieler des Grimmener SV von rechts nach links über den Platz. Tom Müller brüllte mit letzter Kraft: „Haltet sie fest, zieht sie runter – hier geht keiner mehr durch!“ Dem Mittelfeldmann war jedes Mittel recht, um das hart erkämpfte 3:3 gegen den Penzliner SV zu halten. Seine Kampfansage wirkte. Der Verbandsligist sammelte einen Zähler gegen den starken Aufsteiger aus der Nähe von Neubrandenburg. „Das war zum Schluss kräftezehrend“, gestand Müller im Kabinentrakt des Grimmener Sportforum. Sein Teamkollege Marcel Max, der gegen den PSV die rechte Außenbahn hoch und runter ackerte, bestätigte: „Ich bin platt!“

Max hatte die Heimmannschaft in der 32. Minute per Abstauber in Führung gebracht. Sven Berndt dribbelte sich von der Mittellinie bis zum Strafraumeck, bediente dann Jonas Thesenvitz, der mit seinem Abschluss noch am PSV-Schlussmann Paul Buschke scheiterte. Max stand richtig und vollendete.

In der Folge hatten die Gäste zwei dicke Möglichkeiten zum Ausgleich. Erst schoss Alexander Lukesch den Ball frei vor Carl Claas über den Querbalken, dann kratzte der GSV einen Kopfball nach Freistoß von der Torlinie. Kurz vor der Pause schlug der Ligasiebte aber zweimal zu. Stephan Rambow wurde im Vorwärtsgang abgegrätscht, Daniel Kowal spielte den Ball direkt hinter die GSV-Abwehr, Lukesch nahm an und traf zunächst nur Claas. Das Spielgerät sprang aber direkt an Lukeschs Kopf zurück und von dort ins Tor (42.). Wenige Sekunden später schob Dennis Ahrndt aus rund sieben Metern ins lange Eck (44.).

Der Rückstand zur Pause war etwas überraschend. „Wir hatten die Oberhand und Penzlin weitestgehend abgemeldet“, befand Tom Müller. Auch für Marcel Max ging die Taktik größtenteils auf: „Wir wussten, dass sie offensiv mit viel Tempo kommen. Daher haben wir unsere Flügelspieler in die Defensive miteinbezogen. Das hat bis auf beim 1:1 auch gut geklappt.“

Offensiv brachten zwei Flanken den GSV zurück in die spur. Erst schlenzte Max einen Ball vom rechten Strafraumeck auf den langen Pfosten, wo sein Kapitän den Ball über die Linie bugsierte (57.). Dann bereitete der kurz zuvor eingewechselte Nico Wehlitz von der anderen Seite für Stephan Rambow vor (63.). „Danach haben wir es verpasst, einen drauf zu legen“, meinte Max. Die beste Chance hatte Wehlitz, der an der Grundlinie zwei Gegenspieler austanzte und anschließend zu hoch zielte.

So bedeutete das Kopfballtor von Tony Engel nach einer Penzliner Ecke (75.) die Punkteteilung in Grimmen. In den Schlussminuten drückte der PSV, aber die Hausherren hielten – wie von Müller gefordert – stand. „So musst du erstmal die letzten zehn Minuten verteidigen“, lobte Max, denn beide Teams agierten das gesamte Spiel über mit „hoher Intensität“, meinte Müller.

Durch das Remis schob sich der GSV ein Pünktchen weiter weg von den Abstiegsplätzen, hat nun schon acht Zähler auf den SV Görmin, der beim Rostocker FC mit 0:5 unterlag. Mit einem Sieg zum Abschluss des Jahres am kommenden Wochenende gegen Schlusslicht Bützow könnten die Trebelstädter erstmals seit dann acht Wochen ihren Tabellenplatz 13 verlassen.

GSV: Claas – Reinhauer, Tilse, Wahl, Peter, Müller, Thesenvitz, Max, Ziems (59. Wehlitz), Berndt (80. Wascher), Rambow.

Tore: 1:0 Max (32.), 1:1 Lukesch (42.), 1:2 Ahrndt (44.), 2:2, 3:2 Rambow (57., 63.), 3:3 Engel (75.).

Von Horst Schreiber