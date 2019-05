Grimmen

Die Fassungslosigkeit stand den Kickern des Grimmener SV nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben: Das 0:2 beim SV Görmin war bereits die dritte Niederlage in Folge gegen den Abstiegskandidaten. Erneut gelang es dem GSV nicht, ein eigenes Tor zu erzielen.

Beide Teams starteten mit Personalproblemen in die Partie. So musste GSV-Coach Martin Walewski auf drei A-Junioren in seiner Startelf setzen und mahnte deswegen noch einmal besonders, dass seine Mannschaft von der ersten Minute 100 Prozent abrufen müsse. Doch anscheinend wurde da nicht richtig zugehört, denn bereits in der dritten Minute kam ein Abstoß von GSV-Keeper Carl Claas direkt zurück und Philipp Meinzer konnte unbedrängt das 1:0 für die Gastgeber markieren.

Eine Minute später trudelte der Ball nach einem Schuss von der Mittellinie ins GSV-Tor. Dabei wurde der Schütze jedoch gefoult und es gab den Freistoßpfiff. Glück für Grimmen! Die Gäste fanden danach aber langsam besser in die Partie und hatten in der 15.Minute die große Chance zum Ausgleich. Kapitän Stephan Rambow knallte den Ball aber über die Querlatte. Danach hatten Torjäger Rambow und Martin Wollenburg weitere Möglichkeiten zum Ausgleich, die aber ungenutzt blieben.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren Probleme, das Tempo des Spiels weiter mitzugehen. Die Grimmener schafften es aber nicht, daraus Profit zu schlagen. Die besten Angriffe liefen dabei noch über die guten Benjamin Peter und Justin Bunge auf der rechten Seite.

Bunge war es auch, der beinahe für den Ausgleich gesorgt hätte. In der 67. Minute entwischte er seinem Gegenspieler und nahm den Ball per Volleyschuss direkt aus der Luft. Statt ins Netz krachte der Ball aber nur an die Latte. Walewski wollte unbedingt etwas Zählbares mitnehmen und brachte mit Nico Wehlitz den Top-Torjäger der zweiten Mannschaft. Kurz darauf hätte sich das fast ausgezahlt, aber ein Kopfball von Rambow lenkte SVG-Torhüter Tom Borchardt mit einem überragenden Reflex über die Latte.

Das Pressing auf den Ausgleichstreffer wurde kurz vor dem Ende sogar noch bestraft. In der Nachspielzeit waren alle Grimmener aufgerückt und verloren dann den Ball. Lukas Ziems foulte Philipp Meinzer im eigenen Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Schulz zum 2:0-Endstand. Durch die Niederlage muss der GSV weiter auf den sicheren Klassenverbleib warten. Ein Punktgewinn gegen den FC Förderkader René Schneider würde am kommenden Wochenende aber ausreichen, um auch in der kommenden Saison sicher in der Verbandsliga auflaufen zu können.

Mit dem 0:2 verwehrte der GSV dem Lokalrivalen TSV 1860 Stralsund Schützenhilfe im Abstiegskampf. Die Stralsunder unterlagen im Heimspiel dem SV Pastow mit 1:7 und rutschen damit in der Tabelle hinter die Görminer auf den 14. Rang. GSV: Claas – Tilse, Rambow, Ziems, Vit, Wollenburg, Zabel (84. Wehlitz), Jeschke, Bunge, Piepelow, Peter.

Christian Bockhahn