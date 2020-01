Große-Freese: Vom ungewollten Geheimfavorit zum überraschenden MV-Meister

Stralsund

Nach dem gelungenen Auftakt bei der Tischtennis-Landesmeisterschaft am Sonnabend-Vormittag wollte Adrian Große-Freese noch nichts von einem möglichen Titelgewinn wissen. „Ich habe gehört, dass ich Mitfavorit sein soll. Das sehe ich aber nicht so. Hier sind einige Oberliga-Spieler am Start und an das Niveau bin ich nicht gewöhnt“, stapelte der Stralsunder tief. Zu tief. Denn der Topspieler des SV Medizin krönte sich am Sonntagabend überraschend zum Meister von MV. Auch nach dem Turnier in der Stralsunder Diesterweghalle blieb Große-Freese bescheiden, schrieb in einer Mitteilung nur: „Grüße vom Landesmeister.“

Rostocker muss weiter auf Einzeltitel warten

Ob des Geheimfavoritensieges von Große-Freese schaute Chris Rehberg wieder einmal in die Röhre. Die Chancen auf seinen ersten Landesmeistertitel im Einzel standen besser denn je. Vorjahressieger Mathias Wähner, am dem Rehberg 2019 im Finale scheiterte, durfte aufgrund seines Verbandswechsels nicht teilnehmen. „Die Landesmeisterschaften sind auf jeden Fall ein Höhepunkt, denn ich habe noch nie im Einzel gewonnen“, sagte der Athlet vom TSV Rostock Süd und untermauerte damit seine Ambitionen, nach mehr als zehn Teilnahmen diesen Fluch endlich zu brechen. Doch der 31-Jährige ahnte bereits schon früh im Turnier: „Das wird trotz der Ausfälle kein Selbstläufer, Stolpersteine gibt es viele.“

Große-Freese wurde so einer. Im Halbfinale behielt der Stralsunder in fünf Sätzen die Oberhand. So stürzte die Nummer fünf von MV die Nummer zwei in der Joola-Rangliste, die die Spieler anhand von erspielten QTTR-Punkten (Quartal-Tischtennis-Rating) sortiert. Wenig später bezwang Große-Freese den topgesetzten Vereinskollege von Rehberg Michael Dinse im Finale mit 4:1 (11:9, 11:2, 11:8, 8:11, 11:2).

Trostpflaster für Bronzegewinner Rehberg: Mit Frauen-Landesmeisterin Sandy Lingstädt (TSV Rostock Süd) verteidigte er seinen Titel im Mixed-Doppel. Große-Freese holte Silber im Herren-Duett mit dem Greifswalder Thomas Matzke.

Senior: Will zeigen, dass ich mithalten kann

Durch die Vorrunde, die bei den Herren in zwölf Vierergruppen ausgetragen wurde, spielten sich sowohl Rehberg als auch Große-Freese schadlos. So mieden beide als Gruppenerster den Umweg über die Zwischenrunde und standen direkt im Achtelfinale. Für Rehbergs Gruppengegner und Große-Freeses Final-Coach, Thoralf Stender, war das keine Überraschung. Der Stralsunder bot dem Rostocker einen harten Fight, knöpfte ihm im ersten Spiel sogar einen Satz ab. „ Thoralf war wirklich unangenehm zu bespielen“, gestand der Favorit. „Ich bin hier krasser Außenseiter, daher will ich vor allem anderen zeigen, dass ich mithalten kann“, erklärte Stender, der ungern gegen Linkshänder wie Rehberg spielt.

Das blühte dem 50-Jährigen, der am kommenden Wochenende bei den Senioren-Meisterschaften auf Usedom an den Start gehen wird, gegen den Greifswalder Henning Hoffmann noch ein zweites Mal. Auch hier unterlag er im abschließenden Vorrundenspiel knapp. So schied Stender als Vierter hinter Rehberg, Hoffmann und dem Wolgaster Jan Wienholz aus. Für Hoffmann war das Weiterkommen das beste Resultat bei den Titelkämpfen. Der 22-Jährige unterlag in der Zwischenrunde dem Wismarer Alex Arunov.

„Die Meisterschaften sind schon das coolste Turnier. Vielleicht ist das Spielniveau nicht so hoch wie in anderen Teilen Deutschlands, aber es ist wie ein großes Klassentreffen, sehr familiär“, meinte der Student mit brandenburgischen Wurzeln.

Einziges Manko, das auch Sieger Große-Freese feststellte: Das Herrenfeld mit 48 Teilnehmern war zu groß. So hatten die Spieler immer wieder lange Pausen am Sonnabend. „Spielen, warten, spielen, warten ist nicht so einfach. Mit dem Rhythmus kommt nicht jeder klar“, argumentierte Hoffmann.

Außenseiter können Oberliga-Spieler nicht stürzen

Wie seine Vorrundengegner legte er sich früh auf Chris Rehberg als Turnierfavorit fest. „Er hat wahrscheinlich den besten Topspin aller Spieler in dieser Halle“, mutmaßte Hoffmann und erklärte die Spielweise als Underdog: „Gegen so gute Spieler spielst du mit hohem Risiko, musst viel Druck machen, sonst hat der Gegenüber zu viel Zeit. Und wenn das klappt, wird’s ein riesen Spiel.“ Diesmal vergebens.

Jan Wienholz und Thoralf Stender, dessen direktes Duell an den Wolgaster ging, zeigten sich beeindruckt von der Qualität des Fünfligaspielers Rehberg. „Man merkt die Spielstärke an gewissen Schlägen, am guten Auge. Auch die Aufschläge sind schwer zu nehmen“, beschrieb Stender. Bezirksligaspieler Wienholz verdeutlichte: „Gegen einen Oberligaspieler müsste schon ein Wunder passieren.“

Für Wienholz kamen die Landesmeisterschaften eigentlich noch zu früh. Nach einem Autounfall im Oktober musste er mit Schulterverletzung das Training aussetzen. „Eigentlich sollte ich acht Wochen ruhen, habe aber nur viereinhalb durchgehalten. Ich kann nicht auf der Couch rumsitzen“, meinte Wienholz, der zwar ohne Schmerzen spielte, die Ambitionen aber runterschraubte: „Drei schöne Trainingsspiele“ sollten es werden.

Dabei sprang ein Sieg heraus. Und auch das Ziel, elf Punkte in drei Sätzen gegen Rehberg, hatte der Mann vom SV Motor Wolgast erreicht. Die Niederlage gegen Hoffmann sei keine Schande. Während die meisten Tischtennisspieler mit viel Bein- und Armarbeit um Punkte fighteten, sticht Wienholz mit absoluter Gelassenheit heraus. „Das ist meine Art. Dabei habe ich selbst das Gefühl, ich renne wie der Teufel“, lachte der 33-Jährige.

Von Horst Schreiber